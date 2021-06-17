İlginç çıkış: Özür diliyorum!

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A Milli Takımımız, dün Bakü'de Galler'e 2-0 mağlup oldu. A Milli Takımımız için seslendirdiği şarkı ile sosyal medyada eleştirilen ünlü müzisyen Kıraç da konuyla ilgili paylaşım yaptı.

"ÖZÜR DİLİYORUM!"

"Özür diliyorum!" ifadelerini kullanan Kıraç, Twitter'dan yayınladığı gönderide, "Milli takımın başarısızlığından tamamen ben sorumluyum. Neden 'milli' takıma milli duyguları öne çıkaran, Mehmetçik gibi bayrak gibi ortak olması gereken değerlerimizden 'marş' yaptım ki? Hem de kimseden tek kuruş almadan ve beklemeden..." sözlerine yer verdi.

TEPKİ TOPLAMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde Mustafa Sandal, Derya Uluğ ve Eypio'nun seslendirdiği şarkının ardından bir beste de ünlü sanatçı Kıraç'tan gelmişti. Fenerbahçe'nin 100. Yıl Marşı'nı yapan Kıraç, Avrupa Şampiyonası'na gidecek olan Milli Takımımıza desteğini göstermek için kollarını sıvamıştı.

Yaptığı besteyi sosyal medya hesabından, "Ay-yıldızlı formayı giydiğinizde artık siz de birer Mehmetçik'siniz!" sözleriyle paylaşan Kıraç, tepki toplamıştı.

Eleştiri yağmuruna tutulan şarkıcı, konuyla ilgili açıklama yapmıştı. Müzisyen, 2010 Dünya Kupası'nda Shakira'nın seslendirdiği 'Waka Waka' şarkısının sözlerini paylaşarak, kendini savunmuştu.

Şarkının sözleri ise şu şekilde:

Sen iyi bir askersin

Savaşını seçiyorsun

Kendini toparla ve silkelen

Ve tekrar iktidara geç

Ön cephedesin

Herkes seyrediyor

Bunun ciddi olduğunu biliyorsun, yakınlaşıyoruz

Bu bitmedi.