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Haberler Emlak Kira zam oranı zirvede!

Kirada zam oranı zirvede!

TÜFE'nin 12 aylık ortalamasına göre hesaplanan kira zam oranı, bugün TÜİK'in açıkladığı verilere göre yüzde 72,45 oldu. Ağustos 2020'den beri sürekli artan oran zirveye ulaştı

Giriş: 03.02.2023 - 12:04 | Güncelleme: ABONE OL
Kira zam oranı zirvede!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak ayı Tüketici fiyat endeksi rakamlarını açıkladı.

Buna göre ocakta yıllık enflasyon yüzde 57.68 , aylık enflasyon ise yüzde 6.65 oldu.

Piyasa beklentisi yıllık enflasyonun yüzde 53.2, aylık enflasyonun ise yüzde 3.7 gelmesi yönündeydi.

Aralıkta enflasyon yıllık yüzde 64.27, aylık olarak ise yüzde 1.18 olarak açıklanmıştı.

KİRA ARTIŞ ORANI BELLİ OLDU

TÜİK verilerine göre; kira artışında baz alınan 'on iki aylık ortalamalara göre değişim oranı' 72.45'e yükseldi. Ağustos 2020'de açıklanan 11.27 puandan beri sürekli artan oran zirve yaptı.

Konut kiralarındaki fahiş fiyat artışlarını engellemek için getirilen yüzde 25'lik tavan temmuz ayına kadar devam edecek. Ancak iş yeri kiralarında bu ay yapılacak zamlarda yasal olarak yüzde 72.45'e kadar artış yapılabilecek.

KONUTTA TAVAN ZAM UYGULAMASI TEMMUZDA SONA ERECEK

Haziran 2022'de yapılan düzenlemeyle konut kiralarına yüzde 25 sınır getirilmişti. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, düzenlemeyle ilgili, "1 Temmuz 2023’e kadar yenilenecek kira sözleşmelerinde bir önceki kira yılının yüzde 25’ini geçmemek koşuluyla yapılacak artışların geçerli olduğuna dair bir geçici hüküm, Adalet Komisyonu’nda Borçlar Kanunu’na eklenecek. Böylelikle konut kiralarında bir yıl süreyle bir önceki yılın kira bedelinin yüzde 25’ini geçmeyecek şekilde artış yapılabilme imkanı getiriliyor" demişti.

Konuyla ilgili, son olarak Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, olağanüstü bir dönemde olağanüstü bir düzenleme olarak nitelediği kira artışlarının yüzde 25 ile sınırlanması uygulamasının da temmuz ayında süresi bitince yenilenmeyeceğini, kira artışlarının kiracı ve ev sahipleri arasında kararlaştırılacağını kaydetti.

Temmuz ayında yeni bir düzenleme yapılmazsa konut kiraları 'on iki aylık ortalamalara göre değişim oranı' üzerinden hesaplanacak.

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