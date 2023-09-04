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        Haberler Ekonomi Emlak Kira zam oranı ortaya çıktı - Emlak Haberleri

        Kira zam oranı ortaya çıktı

        Ağustos ayının enflasyon verileri açıklandı, on iki aylık ortalamalara göre belirlenen kiralarda tavan zam oranı da belli oldu. İş yerlerinde uygulanabilecek tavan zam oranı yüzde 56,28 olarak kayıtlara geçti

        Ahmet Hamdi Girgin
        agirgin@haberturk.com
        Giriş: 04.09.2023 - 10:12 Güncelleme: 04.09.2023 - 10:22
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        Kira zam oranı ortaya çıktı
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        Ağustosta aylık enflasyon yüzde 9,09, yıllık enflasyon yüzde 58,94 olarak açıklandı. İş yerlerini ilgilendiren kira zamlarında tavan oran da ortaya çıktı.

        Kira zam oranı on iki aylık ortalamalara göre belirleniyor. Ağustosta bu rakam yüzde 56,28 oldu. Eylül ayında iş yerlerinde uygulanabilecek tavan zam oranı yüzde 56,28 olarak kayıtlara geçti.

        Oran ocak ayında 72,45 ile zirveyi görürken, şubat ayında 71,83'e, mart ayında 70,20'ye, nisan ayında ise 67,20, mayıs ayında 63,72, haziran ayında 59,95'e, temmuz ayında ise yüzde 57,45'e düşmüştü.

        KONUTTA YÜZDE 25 DEVAM EDİYOR

        Konut kiralarında ise 1 Temmuz’da sona eren yüzde 25’lik tavan zam uygulamasının devam edeceği açıklandı. Uygulama 2 Temmuz 2024’e kadar sürecek.

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