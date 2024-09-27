Kira yönetimini tamamen dijitalleştiriyor

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Albaraka Türk Katılım Bankası tarafından hayata geçirilen fintek girişim kurucusu Insha Ventures’ın online tahsilat platformu Kozmos ile gayrimenkul ticaret platformunu kurarak PropTech alanına önderlik eden GABORAS’ın iş birliği kapsamı genişledi.

Yapılan açıklamaya göre yeni etap kapsamında; Kozmos kullanan mülk sahipleri, GABORAS platformunda kendi mülklerini kiraya verme hizmetinden ücretsiz yararlanabilirken; kiracılar ise kira ödemelerini kredi kartı ile yapabilecek. Öte yandan ödenen kiraları takip edebilme özelliği de sunulacak.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Insha Ventures Genel Müdürü Hasan Sami Bayansar şunları söyledi:

“Yaklaşık 2 yıldır GABORAS ile Kozmos’un kira modülü özelinde iş birliği yapıyoruz. Bugün geldiğimiz noktada mülk yönetim süreçlerinin dijitalleşmesini ve kolaylaşmasını sağlayarak daha geniş bir kullanıcı kitlesine hitap etmekten dolayı mutluyuz. Bu iş birliğiyle hedefimiz, Türkiye'de kira yönetiminde uçtan uca dijital çözümler sunan lider bir platform olmak. Dijitalleşen mülk yönetimi süreçlerinin daha hızlı, güvenilir ve şeffaf hale gelmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Açık bankacılık servisleri açısından Albaraka Türk entegrasyonu dışında diğer bankaların da sisteme entegrasyonu için çalışmalarımız devam ediyor.”

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan GABORAS Genel Müdür Yardımcısı Ruhi Konak ise şu açıklamayı yaptı: “GABORAS ile Kozmos’un kira modülü özelinde yaptığı iş birliği, gayrimenkul pazarının daha güvenli işleyebilmesi için önemli bir adımdır. Kira yönetimiyle birlikte kiralamalarda da Kozmos ile entegrasyonumuzu gerçekleştirdik. 15 Eylül itibariyle devreye alınan kiralık veya satılık gayrimenkullerde yetkilendirmeli işlem yapmayı amaçlayan Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) düzenlemesi, internetteki sahte ilanların ve fiyat manipülasyonlarının önüne geçmiş olacaktır. GABORAS platformumuzda biz de EİDS sistemi çalışmalarını tamamladık. Kiralama ve kiraya verme işlemlerinin GABORAS üzerinden gerçekleştirilmesine olanak sağlayarak, Insha Ventures ile entegre ettiğimiz Kozmos kira modülünde fark yaratmaya devam edeceğiz.”