Kentsel dönüşümüne giren riskli yapılarda oturan vatandaşların kentsel dönüşüm süresinse başka bir yerde oturmaları gerekmektedir. Bu yüzden Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından kira yardımı yapılmaktadır. Peki kira yardımı nasıl alınır? 2019 Kira yardımı ne kadar? Kira yardımı sorgulama 2019

KİRA YARDIMI NASIL ALINIR?

Bu yardımın alınabilmesi için öncelikle mal sahibi veya kiracının bulunduğu yapının, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından riskli bulunması gerekir. Bu tespitten sonra yapı tahliye edilip yıkıma başlanır ve yerine kentsel dönüşüm kapsamında yeni yapı inşa edilir. Ancak bu süre içinde riskli yapıda bulunan mal sahibi ve kiracıların başka bir yerde bulunmaları gerekir. Bu yüzden de kira yardımı yapılır.

KİRA YARDIMI BAŞVURUSU 2019

T.C. Nüfus cüzdanı fotokopisi,

Kira yardımı başvuru formu,

Kat malikinin yıkılan yapıda kaldığını gösterir, adres teyit niteliğinde imzalı ikametgâh belgesi,

Yapının tapu belgesi ve tapu kaydı,

Riskli yapıya ait tespit raporu,

Arsa payı olan tapularda emlak vergi beyannamesi,

Kat malikine ait ödenmiş fatura,

Yıkılan yapıya ait gerekli olan form,

Ziraat Bankası hesap numarası ile kira yardımı başvurusunda bulunulabilir.

KİRA YARDIMI 2019 NE KADAR

Bu sene çevre ve Şehircilik bakanlığı tarafından kira yardımı artışı yapılmadı. Bu nedenle kira yardımları tüm illerde 2018 rakamlarıyla aynı kaldı. Buna göre; illere göre kira yardımları en düşük 595 lira, en yüksek 960 lira olarak devam ediyor. Kentsel dönüşüm kira yardımı üç büyükşehir İstanbul, Ankara ve İzmir'de kiracılara bir kez olmak şartıyla 1920 lira, sınırlı ayni hak sahibine ise yine bir kez olmak üzere 4 bin 800 lira olarak veriliyor.

KİRA YARDIMI SORGULAMA İÇİN TIKLAYIN!