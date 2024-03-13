"AMACIMIZ GÖNÜLLÜ UYUMU ARTIRMAK"

Kira sözleşmelerinde yapılacak düzenlemelerle ilgili de konuşan Şimşek, "Niyetimiz kira sözleşmelerini e-Devlet'ten yapmak. Son iki ayda 420 binden fazla kapıyı çaldık, elimizdeki bilgilerle, fiili durumu karşılaştırdık. Bizim amacımız gönüllü uyumu artırmak. Bu ayın sonunda kira beyannamesi verilmesi lazım. Bu kira beyannamelerini verilmesini sağlamak bizim açımızdan önemli. Çünkü verilmeyen beyannamelere ilişkin nisanda inceleme yaparsak, mükellef daha ağır sonuçlarla karşılaşabilir. Elimizde çok somut bilgi var. Amacımız gönüllü uyumu artırarak vatandaşın beyanname vermesini sağlamak" dedi.