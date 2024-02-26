Kira beyannamesi ne zaman ve nasıl verilir? 2024 Kira gelir vergisi hesaplama
Gayrimenkul sahibini ilgilendiren kira beyannamesi dönemi için araştırmalar hız kazandı. Türkiye'de kira geliri elde edenler gelirin bir kısmını Gelir İdaresi Başkanlığı'na beyanda bulunmaları ve vergi ödemeleri gerekir. Yılın ilk aylarında gerçekleşen kira gelir vergisi hesaplanırken ilk önce konut kira gelirleri toplamından istisnaya tabi olan kısımlar çıkarılır. Tarih yaklaşıken gözler Kira beyannamesi ne zaman ödenir ve nasıl verilir, gelir beyannamesi ödemesi son gün ne zaman? Sorusuna yanıt aranıyor. İşte, 2024 Kira gelir vergisi hesaplama ve detaylı bilgiler…
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Kira beyannamesi 2024 yılının ilk aylarında gündeme geldi. Kira geliri elde edenlerin belli bir miktarını devlete ödemekle yükümlü olduğu vergi çeşidinin beyanını oluşturması gerekir. Gelir İdaresi Başkanlığı'na (GİB) her yıl Mart ayının sonuna kadar beyan edilmesi zorunludur. Peki 2024 Kira beyannamesi ne zaman ve nasıl verilir, gelir beyannamesi son gün ne zaman, Kira gelir vergisi hesaplama nasıl yapılır?
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KİRA GELİR BEYANNAMESİ NE ZAMAN VERİLİR?
Kira geliri elde eden mülk sahipleri tarafından her yıl mart ayında Maliye Bakanlığı'na beyanname veriliyor.
Buna göre; Mükelleflerin, 1 Ocak-31 Aralık dönemine ait beyana tabi gayrimenkul sermaye iradı gelirleri için mart ayının 1'inci gününden 31 Mart son günün akşamına kadar beyannamelerini vermeleri gerekiyor.,
Beyanname üzerinden hesaplanan gelir vergisi Mart ve Temmuz aylarında olmak üzere iki eşit taksitte ödenir.
KİRA BEYANNAMESİ SINIRI NE OLDU?
2024 yılı için yıllık 33 bin lira, aylık ise 2 bin 750 lira üzerindeki kira gelirleri beyan edilmeli. Aksi durumda usulsüzlük kapsamında cezalar ve faizli ödeme yükümlülükleri bulunuyor.
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KİRA GELİR BEYANNAMESİ NEDİR?
Belirli miktarı aşacak şekilde konut kira gelirleri ya da işyeri kira gelirleri elde eden mülk sahipleri, yılın ilk aylarında bu geliri beyan etmek zorundadır. Kira gelir vergisi beyannamesi de bu bildirimin yapıldığı dökümandır.
KİRA GELİR VERGİSİ NASIL, NEREYE VERİLİR?
Mülkünü kiraya veren kişiler, Gelir İdaresi Başkanlığının web sitesi üzerinden gelirlerini beyan edebilir. Ayrıca ikametgahın bulunduğu ilçedeki vergi dairesi üzerinden de bu işlem yapılabilir. Bir diğer yöntem ise 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu gereği elektronik beyanname gönderme yetkisi almış aracı meslek gruplarını (serbest muhasebeciler, yeminli muhasebeciler vb.) kullanmaktır.
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KİRA GELİR VERGİSİ NASIL HESAPLANIR?
Ödenmesi gereken vergi tutarı hesaplanırken öncelikle konut kira gelirleri toplamından istisnaya tabi olan kısımlar çıkarılır. Kalan kısım için yapılan giderler tespit edilerek matrahtan düşülür ve kalan kısmın girdiği dilimlere göre ödenmesi gereken gelir vergisi hesaplanır.
Yıllık beyanname verilmesi nedeniyle ek olarak bir de damga vergisi ödenmektedir.