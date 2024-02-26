KİRA GELİR BEYANNAMESİ NEDİR?

Belirli miktarı aşacak şekilde konut kira gelirleri ya da işyeri kira gelirleri elde eden mülk sahipleri, yılın ilk aylarında bu geliri beyan etmek zorundadır. Kira gelir vergisi beyannamesi de bu bildirimin yapıldığı dökümandır.

KİRA GELİR VERGİSİ NASIL, NEREYE VERİLİR?

Mülkünü kiraya veren kişiler, Gelir İdaresi Başkanlığının web sitesi üzerinden gelirlerini beyan edebilir. Ayrıca ikametgahın bulunduğu ilçedeki vergi dairesi üzerinden de bu işlem yapılabilir. Bir diğer yöntem ise 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu gereği elektronik beyanname gönderme yetkisi almış aracı meslek gruplarını (serbest muhasebeciler, yeminli muhasebeciler vb.) kullanmaktır.