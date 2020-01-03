Kira zam oranları belli olmasının ardından ev sahipleri ve kiracılar kira artış oranı hesaplama işlemi için internete başvuruyor. İşte, kira artış oranı 2020 hesaplama işlemi

KİRA ARTIŞ ORANI 2020 NEDİR?

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE),Aralık 2019'da aylık bazda yüzde 0,74, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 0,69 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 11,84, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 7,36 olarak gerçekleşti. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Aralık 2019 itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 15,18, yurt içi üretici fiyatları yüzde 17,56 arttı. Aylık bazda TÜFE yüzde 0,74, Yİ-ÜFE 0,69 yükseldi. TÜFE, Aralık 2019'da bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,84, Yİ-ÜFE ise yüzde 7,36 artış gösterdi. Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte kiralara TÜFE üzerinden yapılacak artış oranı yüzde 15.18 oldu.

Buna göre mal sahipleri kiracısına yüzde 15.18 oranında zam yapacak.

KİRA ARTIŞ ORANI 2020 HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

2020 Kira artış oranı hesaplamak isteyenler için, kira artış oranı 2020 hesaplama örneği şu şekilde;

Mevcut kira bedeli 1000 TL olan bir kiracının kiracının kira bedeli 1.151 lira olacak.

Eski kira: 1200 lira, yeni kira: 1382 lira

Eski kira: 1300 lira, yeni kira: 1497 lira

Eski kira: 1400 lira, yeni kira: 1612 lira

Eski kira: 1500 lira, yeni kira: 1727 lira

Eski kira: 1600 lira, yeni kira: 1842 lira

Eski kira: 1700 lira, yeni kira: 1958 lira

Eski kira: 1800 lira, yeni kira: 2073 lira

Eski kira: 1900 lira, yeni kira: 2188 lira

Eski kira: 2000 lira, yeni kira: 2303 lira