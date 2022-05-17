Kira artış oranı hesaplama işlemi milyonlarca ev sahibi ve kiracının gündeminde yer alıyor. Nisan ayı enflasyon rakamının yüzde 69.97 oranında belirlenirken TÜFE’nin 12 aylık ortalaması ise yüzde 34,46 olarak ortaya çıktı. Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte kiracılar ve ev sahipleri kira artış oranı hesaplamasının nasıl yapıldığını araştırmaya başladı. Binlerce vatandaş “Mayıs ayı kira artış oranı ne kadar oldu?” sorusuna yanıt aradı. İşte, 2022 TEFE-TÜFE rakamları ve konuyla ilgili merak edilenler…