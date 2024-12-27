“Kimya Teknoloji Merkezi” açıldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, kimya sektörünün teknoloji geliştirme ve test altyapısının ileriye taşınmasında önemli bir basamak olan ve 165 milyon lira yatırımla hayata geçirilen Kimya Teknoloji Merkezi’ne ilişkin, “Bilişim Vadisi bünyesinde yer alan merkezimizde; 39’u bugüne kadar ülkemizde gerçekleştirilmeyen olmak üzere 209 test ve analiz yerli imkanlarla icra edilecek” dedi.

REKLAM advertisement1 Bakan Kacır ile Ticaret Bakanı Ömer Bolat, kimya sektörünün ihracat ve ithalat faaliyetlerinde ihtiyacı olan test ve analiz hizmetleri başta olmak üzere Ar-Ge çalışmaları, sertifikasyon, bilgiye erişim ve diğer danışmanlık hizmetlerinin sağlanabileceği, Gebze’de hayata geçirilen Kimya Teknoloji Merkezi’nin açılışını yaptı. REKLAM Milli Teknoloji Hamlesi vizyonu doğrultusunda, Türkiye’yi katma değerli ve yüksek teknolojili üretimin odağında daha ileri taşıyacak adımların kararlılıkla atıldığını belirten Bakan Kacır, şunları söyledi:

İNOVASYON ODAKLI Yerli ve milli üretimde lokomotif rol üstlenen sektörlerimizin tamamını sahip olduğumuz imkanların tümüyle destekliyor, sürdürülebilir büyümenin önünü açıyoruz. Sayılarını 191’den 364’e yükselttiğimiz Organize sanayi bölgelerimiz ve kurduğumuz 45 endüstri bölgesiyle Türkiye; küresel bir üretim üssü haline geldi. Kurduğumuz 105 teknoparkta, 11 binden fazla teknoloji girişimi inovasyon odaklı çalışıyor.

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE ÜRETME Özel sektörümüzün öncülüğünde, bin 600’den fazla Ar -Ge ve tasarım merkezimiz katma değerli üretime ivme kazandıracak projeler geliştiriyor. Güçlü teknoloji geliştirme ve üretim kabiliyetiyle inşa ettiğimiz sağlam alt yapımızı besleyecek unsurları devreye aldık, almaya devam ediyoruz. REKLAM AR-GE HARCAMALARI Ar-Ge harcamalarımızın yıllık 1,2 milyar dolardan 16 milyar dolara yükselmesi ve Ar-Ge personeli sayımızın 29 binden 291 bine çıkması verdiğimiz desteklerin etkinliğinin göstergesidir. Sanayimizin yüksek teknoloji odaklı büyümesini tüm sektörlere yayacak projeleri hayata geçirmeye hep birlikte devam edeceğiz.

STRATEJİK ÖNEM Oluşturduğumuz güçlü altyapı sayesinde tüm sektörlerimizi ülkemizin büyüme ve kalkınma sürecine entegre ediyoruz. Günlük yaşam ihtiyaçlarından kritik sektörlere hemen her alanda temel yapı taşı olan kimya sektörümüz, ülkemiz için stratejik öneme sahip alanların başında yer alıyor. Kimya sektörünün yenilikçi, dönüştürücü ve çözümleyici gücü günümüz dünyasında etkisini giderek artırıyor.

ÖNCÜ ROL Kimya teknolojileri; batarya, yeni nesil çip üretimi gibi alanlardaki ve petrol türevlerinin yerini alacak yenilenebilir hammaddelerin üretimindeki öncü rolü ile geleceğin teknolojilerinin tetikleyicisi konumunda. Dünyada kimya sektöründe gerçekleşen inovatif çalışmalar sürdürülebilirliğin ve ekonomik dönüşümlerin anahtarı olarak görülüyor. REKLAM KRİTİK TEKNOLOJİLER Ayrıca binlerce farklı nitelikte ürünü sanayiciler ve tüketicilerle buluşturan sektörün tedarik zincirlerinde oluşturduğu ileri ve geri bağlantılar; sanayinin birçok sektörünün gelişimi için katalizör rol üstleniyor. Bu doğrultuda; kritik teknolojilerde tam bağımsızlık hedefimize ulaşmak ve üretim alt yapımızı daha da güçlendirmek adına kimya sektörünün üretim ve teknoloji yetkinliklerini geliştirmeyi stratejik bir öncelik olarak görüyoruz.

3 BİN 68 TEŞVİK Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak yatırım teşviklerimizle, devreye aldığımız destek enstrümanlarımızla sektörümüze katkı sunmaya devam ediyoruz. Yatırım teşviklerimizle kimya sektöründe gerçekleştirilen yatırımlar için son 22 yılda 3 bin 068 teşvik belgesi düzenledik. 1,1 trilyon lira nitelikli yatırımın ve 112 bin istihdamın önünü açtık. Katma değer odaklı projelere Ar-Ge’den seri üretime uçtan uca destek sunduğumuz Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programımızla kimya sektörümüzde toplam yatırım tutarı 7,5 milyar liraya ulaşan 24 projeye destek sunuyoruz. TÜBİTAK, KOSGEB ve Kalkınma ajanslarımız vasıtasıyla uyguladığımız programlarla da kimya alanındaki projelere 16 milyar lira katkı sunduk. Bu destek mekanizmalarının yanında oluşturduğumuz planlı sanayi alanlarıyla da müteşebbislerimize dünya standartlarında altyapıya sahip yatırım alanları sunuyoruz.

REKLAM Halihazırda 45 endüstri bölgemizin 7’si kimya sektörü için kurulmuş durumda. Organize sanayi bölgelerimizin 136’sında kimya tesisleri yer alıyor. Kimya sektörümüzün rekabetçiliği için kritik gördüğümüz kümelenme anlayışıyla sektörümüzü daha ileri taşımak üzere 4 Kimya İhtisas OSB kurduk. Yerli hammadde ihtiyacımızı karşılamak, katma değeri yüksek, çevre dostu ve rekabetçi ürünleri üretmek ve yenilikçi kimya teknolojilerinde de öncü olmayı sağlamak adına büyük ölçekli ve entegre petrokimya yatırımlarını da desteklemeyi sürdürüyoruz.

ENTEGRE KİMYA TESİSİ YATIRIMLARI Önümüzdeki dönemde Adana Ceyhan’da oluşturmakta olduğumuz 30 milyon metrekare alanda sektörümüzün ve ülkemizin ihtiyaç duyduğu entegre kimya tesisi yatırımlarını da sizlerle birlikte hayata geçireceğiz. Sektörümüzün üretim altyapısını güçlendirecek adımlarla eş zamanlı olarak kimya alanında Ar-Ge ve inovasyon kabiliyetini genişletecek projeleri de birlikte hayata geçiriyoruz.

7.8 MİLYAR LİRA DESTEK Teknoparklarımız bünyesinde faaliyet gösteren 191 firmamız ve birçoğu sanayi tesislerimizin bünyesinde yer alan 76 Ar-Ge merkezi ile bugüne dek 7,8 milyar liralık katkımızla inovatif projeler geliştirdik. Bugün de kimya sektörümüzün test ve teknoloji geliştirme altyapısında kritik öneme sahip Kimya Teknoloji Merkezinin açılışındayız. Ülkemizin teknoloji üssü olarak konumladığımız Bilişim Vadisi bünyesinde yer alan merkezimizde; 39’u bugüne kadar ülkemizde gerçekleştirilmeyen olmak üzere 209 test ve analiz yerli imkanlarla icra edilecek. Ayrıca merkezimiz; KOBİ’lerimizin yapacakları Ar-Ge çalışmalarında ihtiyaç duydukları insan kaynağına ve yüksek maliyetli cihaz ve analizlere daha kolay erişim imkânı sağlayacak. Firmalarımıza ulusal ve uluslararası ölçekteki projelerde danışmanlık hizmeti de sunacak.

Kimya Teknoloji Merkezi’nde yer alacak Kimya Kuluçka Merkezi de girişimcilerimizin inovatif projelerini destekleyerek ülkemizden yeni start-up’lar doğmasına hizmet edecek. 2030 yılına kadar ülkemizden 100 Turcorn, 100 bin teknoloji girişimi çıkarma yolculuğumuzda bize güç katacak. Biz de ülkemize doğrudan fayda sağlayan, sanayimize, teknoloji ve inovasyon ekosistemimize önemli katkılar sunan kimya sektörümüzü tüm imkanlarımızla desteklemeyi sürdüreceğiz. Ülkemizi yatırım, istihdam, üretim, icat ve ihracat rotasında kalkındırma gayretimize ortak olan tüm yatırımcılarımızla birlikte omuz omuza yürümeye devam edeceğiz.