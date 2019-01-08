Pazartesi günü Kim'in zırhlı treniyle Çin'e gittiği iddiaları basında yer bulmuştu. Çin ve Kuzey Kore medyalarındaki haberlerle ziyaret doğrulandı. Perşembe gününe kadar Çin'de kalacak Kim Jong Un'a resmi ziyaretinde eşi Ri Sol Ju'nun da eşlik ettiği duyuruldu. Kim ile Cinping'in 4'üncü bir araya gelişi olacak.

Daha önceki üç buluşmanın ikisi, Kim Jong Un'un Güney Kore ve ABD liderleriyle tarihi görüşmeleri öncesiydi. Bu nedenle Kuzey Kore liderinin Çin gezisi, ABD Başkanı Donald Trump ile yeni bir görüşmeye hazırlandığı yönündeki spekülasyonların artmasına neden oldu.

Kim Jong Un, Kuzey Kore lideri olduktan sonra ilk 6 yıl Çin'e gitmemiş, geçen yıl ise bu ülkeyi kamuoyuna daha önce açıklanmadan 3 kez ziyaret etmişti.

ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, Haziran 2018'de Singapur'da bir araya gelmişler, iki lider bu görüşmede Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırma sözü verseler de, bu konuda somut bir adım atılmamıştı.

Trump, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada, Kuzey Kore ile iyi bir diyalog yürüttüklerini ancak Pyongyang'a yönelik yaptırımları kaldırmayacaklarını söylemişti.

Kim Jong Un ise yılbaşında yaptığı konuşmada Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılmasını kendisinin de istediğini vurgulamış ancak ABD'nin yaptırımları kaldırmaması halinde farklı bir politika izleyeceği uyarısında bulunmuştu.

KIM'İN TRENİ

Kuzey Kore'nin elinde bu trenlerden 6 adet olduğu tahmin ediliyor. Bütün trenlerde uydu telefonları ve modern iletişim araçları bulunuyor. Kurşun geçirmez trende, toplantı salonu, bir adet kabul salonu ve yatak odaları bulunuyor. Ancak trenler ağırlıklarından ötürü saatte en fazla 60 kilometre hıza ulaşabiliyor. Kim Ailesi, güvenlik için seyahate çıktıklarında bu trenlerden 3'ünü birden harekete geçiriyor ve kimse hangi trende olduklarını bilmiyor. Kim Jong Un'un uçak yerine neden treni tercih ettiği, babasının tersine kendisinin uçuş korkusu olup olmadığı ise bilinmiyor.