Kim Basinger, yüzünü şapkayla gizledi

'BOND' KIZI OLDU

1976'da bazı televizyon dizileri için kamera karşısına geçen Kim Basinger, 2 yıl sonda 'Kate: Portrait of a Centerfold' adlı dizide başrol oynadı. 1980 yılına geldiğinde ise Basinger, artık sinema kariyerinde emin adımlarla ilerlemeye başlamıştı. 1983'te Sean Connery ile birlikte 'Never Say Never Again' adlı 'James Bond' filminde kamera karşısına geçti.

Kim Basinger, bundan 6 yıl sonra 'Batman' filminde canlandırdığı karakter ile ününü iyice pekiştirdi. Sonra da zaten ünlü filmler arka arkaya geldi. Başrollerini Mickey Rourke ile paylaştığı 'Dokuz Buçuk Hafta' da işte bunlardan biri... Kim Basinger, 1997 yapımı 'L.A. Confidential' ile Oscar ödülünü kazandı.