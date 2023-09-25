Kim Basinger, yüzünü şapkayla gizledi

OLAYLI BOŞANMA

1980'lerde ve 1990'larda kadın güzelliğinin simgesi olarak görülen Kim Basinger, özel hayatıyla da hep gündemin ilk sıralarındaydı. İlk evliliğini 1980 ila 1988 arasında yapan Kim Basinger, ikinci evliliğini de 1993 ila 2002 arasında da kendisi gibi oyuncu olan Alec Baldwin ile gerçekleştirdi.

23 Ekim 1995'de kızları Ireland'ı kucaklarına alan Kim Basinger ile Alec Baldwin, bir çocuk sahibi olmalarına rağmen olaylı bir şekilde yollarını ayırdı. İkili, o dönem Ireland'ın velayetini almak uğruna akla hayale gelmeyecek tartışmalar yaşadı fakat sonra aralarındaki sular duruldu.

Fotoğraflar: Mega, Avalon