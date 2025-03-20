Kahve severlerin ilgisini çeken yeşil kahve, son zamanlarda sağlıklı yaşam önerileri arasında kendine sağlam bir yer edinmeye başladı. Antioksidan özellikleri ve metabolizma üzerindeki olumlu etkileriyle dikkat çeken yeşil kahvenin bilinmeyen faydaları neler?

YEŞİL KAHVE NEDİR?

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‘Coffea’ bitkisinin henüz kavrulmamış tohumlarına yeşil kahve denir. Kahve meyvesi kuru veya yaş işleme yöntemiyle birkaç aşamadan geçtikten sonra üzerindeki kabuk ve zarı ayrıştırılır. Böylece yeşil kahve çekirdeği elde edilir. Yaygın olarak kullanılan kahve, bu kahve çekirdeklerinin kavrulması ile elde edilir. Kavrulma sırasında kahvenin lezzet ve aroma gibi karakteristik özellikleri meydana gelir. Kavrulma işlemi boyunca kahve çekirdeği zarı uzaklaşır ve organik bileşiklerin yanması sonucu faydalı bazı özelliklerinde kayıplar olur.

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YEŞİL KAHVE BESİN DEĞERİ

Yeşil kahve, diğer kahveler gibi kavurma işlemi görmeden çiğ olarak öğütülmektedir. Bu sebeple içerisinde sağlık için birçok faydası bulunan klorojenik asit içermektedir. 1 yemek kaşığı yeşil kahve içerisinde şu besin değerleri bulunur:

- Karbonhidrat: 1 gr

- Lif: 3 gr

- Yağ: 0

- Kalsiyum: 50 mg

- Potasyum: 71 mg

- Kafein: 20mg

YEŞİL KAHVENİN FAYDALARI NELERDİR?

1. METABOLİZMA ÜZERİNDE OLUMLU ETKİLERİ

Yeşil kahve çekirdeğine sarılı olarak bulunan zar yüksek oranda diyet lifi ve antioksidan madde içerir. Yüksek antioksidan içeriği, fenolik maddelerin (klorojenik asit ve kafeik asit) konsantrasyonundan ve kavurma işlemi boyunca gerçekleşen Maillard Reaksiyonu sonucu oluşan melanoidinden kaynaklanır. Bu kadar zengin içeriği nedeniyle kahvenin metabolizma üzerinde birçok faydalı etkileri bulunur.

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2. ANTİOKSİDAN DEPOSU

Yeşil kahve insan vücuduna en çok antioksidan sağlayan içecektir. İçerdiği klorojenik asit ve kafeik asit antioksidan özellikleri yanında antiibakteriyal ve antikanserojen etkiler de gösterir. Son zamanlarda hipoglisemik ve hipolipidemik etkileri dikkat çeker. Bu etki dolayısıyla tip 2 diyabette glikoz metabolizmasını ve insülin hassasiyetini dengeler, kalp damarlarının fonksiyonunu artırarak iltihaplanmayı azaltma eğilimi gösterir. Düzenli tüketimi Alzheimer ve Parkinson hastalığına yakalanma riskini düşürmeye yardımcıdır. Yeşil kahvenin hafif antidepresan etki göstererek serotonin ve dopamin gibi sinirsel salgıların üretimine yardımcı olur. İçerdiği magnezyum kalsiyum gibi mineraller ve B grubu vitaminler de genel sağlık için iyi birer destektir.

Çayı aç karnına mı tok karnına mı içmeli? Haberi Görüntüle 3. KİLO VERMEYE YARDIMCI OLUR Yeşil çaydaki kafein, bazal metabolizma hızını yüzde 3-11 arası değişen bir oranda artırır. Kilo vermeye çalışan kişilerde bazal metabolizma hızının yükselmesi istenilen olumlu bir etkidir. Ayrıca kafein kan akışındaki yağ asidi miktarını artırarak kasların yağları yakıt olarak kullanmasına yardımcı olur. Bu yaralı etkileri nedeniyle kilo verme programları için iyi bir destektir. REKLAM 4. KAN BASINCINI DENGELER Tüketildiğinde kan basıncını önemli oranda azalttığı gözlemlenen yeşil kahvenin kan damarlarını genişlettiği biliniyor. Kan basıncının yükselmesine sebep olan stres hormonu ve bağışıklığı zayıflatan kortizol seviyelerini düşürmektedir. 5. RUH HALİNİ DÜZENLER Kafein açısından zengin olan bir besin olan yeşil kahve, ruh halini dengeleyerek beyin fonksiyonlarının iyileşmesinde etkili olmaktadır. Bu durum dopamin salınımını da artırdığından vücudun direncini sağlayan kan dolaşımının da iyileşip yenilenmesini olanak tanır. Yeşil çayın 5 önemli faydası! 6. YAŞLANMA KARŞITI ÖZELLİKLERİ BULUNUR Yeşil kahve tüketimi, ciltte bulunan hücrelerin canlanmasını ve yenilenmesi sağlayarak kırışıklıkları gizlediği bilinmektedir. Bu sebeple cilt yenileyici, güneş koruyucu ürünlerinde yeşil kahve sıklıkla kullanılmaktadır. 7. KANSER VE KRONİK HASTALIK RİSKİNİ DÜŞÜRÜR Yeşil kahve, çoğunlukla antioksidan içerdiğinden serbest radikallerle savaşarak, kanser ve kronik hastalık riskini düşürmektedir. Aynı zamanda yeşil kahvede bulunan klorojenik asit tümör hücrelerinin oluşmasını engelleyerek, kanser türlerine karşı koruma sağlar. REKLAM YEŞİL KAHVENİN YAN ETKİLERİ NELERDİR? Normal kahveye göre daha az kafein içeren yeşil kahve, fazla tüketiminde endişe, mide sorunları, baş ağrısı gibi problemlere sebep olabilir. Yeşil kahvenin yan etkileri şu şekilde sıralanabilir: - Yeşil kahvenin fazla tüketimi, vücuttan kalsiyumun atılmasına sebep olmaktadır. Bu da kalsiyum eksikliğini beraberinde getirerek, osteoporoz gibi ciddi hastalıkları ortaya çıkarabilir. - Günlük yeşil kahve alımını sınırlandırarak, depresif ve endişeli hislerin oluşmasına engel olmak gerekebilir. - Kafein içeren yeşil kahve, mide astarına zarar vererek mide bulantısına sebep olabilmektedir. - Emziren ve hamile kadınların kahve tüketimi önerilmediğinden yeşil kahve tüketmek isteyen kişilerin mutlaka uzman doktordan görüş alması gerekmektedir.

YEŞİL KAHVE NASIL YAPILIR? Yeşil kahvenin kaynatılmadan, demleme usulü ile hazırlanması gerekir. Böylece sağlığa yararlı içeriği korunmuş olur. Yeşil kahvenizi kaynar suya ilave edip 5 dakika demlenmeye bırakın. Tadının normal kahveye göre daha farklı olduğu ve hatta çoğu kişi tarafından zor tüketildiği bir gerçek. Demlerken içine belki aroma verici tarçın, karanfil, hindistancevizi yağı gibi ilaveler yapılabilir. REKLAM GÜN İÇİNDE NE KADAR TÜKETİLMELİ? Her ne kadar kesin bir tüketim kuralı olmasa da uzmanlar, günde 1-2 fincan yeşil kahve tüketimini genellikle makul bulur. Bu miktar, orta derecede kafein alımı sağlar ve olası yan etkileri de en aza indirir. UYARI: Eğer yüksek tansiyon, kalp rahatsızlığı veya anksiyete probleminiz varsa, kafein alımını mutlaka doktor tavsiyesi ışığında düzenlemelisiniz. Görsel Kaynak: shutterstock/istockphoto