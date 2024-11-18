Her gün yeşil çay içmek sağlığınıza katkı sağlar mı? İşte yeşil çayın 5 önemli faydası!

Yeşil çay, binlerce yıldır Uzak Doğu kültürlerinde tıbbi bir içecek olarak kullanılmıştır ve bugün dünyanın dört bir yanında popüler bir içecek haline gelmiştir. Sağlık üzerindeki olumlu etkileri ve yüksek antioksidan içeriğiyle bilinen bu mucizevi içecek, birçok hastalığın önlenmesinde ve tedavisinde destekleyici rol oynayabilir.