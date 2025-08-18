Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Kilo vermeniz haftalardır durdu mu? Diyetiniz artık işe yaramıyorsa direnç kilonuzdan kurtulmak için bu önerilere dikkat!

        Kilo vermeniz haftalardır durdu mu? Diyetiniz artık işe yaramıyorsa direnç kilonuzdan kurtulmak için bu önerilere dikkat!

        Kilo verme sürecinde haftalarca süren çabalarınıza rağmen tartıda aynı rakamı görüyorsanız "direnç kilosu" ile karşı karşıya olabilirsiniz. Metabolizmanın duraksamasıyla ortaya çıkan bu durum, doğru stratejilerle aşılabilir. Uzmanlar, beslenme ve egzersiz rutininde yapılacak küçük değişikliklerin bile büyük fark yaratabileceğini söylüyor...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.08.2025 - 08:30 Güncelleme: 18.08.2025 - 08:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kilo vermeniz haftalardır durdu mu?
        ABONE OL
        ABONE OL

        Aylarca disiplinle uyguladığınız diyet ve spor programı bir anda etkisini yitirdiyse, sebep direnç kilosu olabilir. Vücudun enerji dengesini koruma eğilimi bu süreci zorlaştırsa da çözüm imkânsız değil. Beslenmeden uyku düzenine kadar atılacak adımlar, kilo kaybınızı yeniden hızlandırabilir...

        DİRENÇ KİLOSU NEDİR?

        Direnç kilosu, kilo verme sürecinde belirli bir noktadan sonra tartıdaki rakamın uzun süre sabit kalmasıdır. Vücut, mevcut ağırlığı “koruma” eğilimine girerek metabolizmayı yavaşlatır ve enerji harcamasını azaltır. Bu durum çoğu kişide motivasyon kaybına yol açsa da doğru stratejilerle aşılabilir.

        BESLENME PLANINDA DEĞİŞİKLİK YAPIN

        Uzun süredir aynı beslenme planını uyguluyorsanız vücudunuz bu rutine alışmış olabilir. Karbonhidrat, protein ve yağ oranlarını yeniden düzenlemek, ara öğünleri değiştirmek ya da farklı pişirme yöntemleri denemek metabolizmayı yeniden harekete geçirir. Ayrıca yeterli lif tüketimi, sindirimi hızlandırarak yağ yakımını destekler.

        REKLAM

        ANTRENMAN RUTİNİNİ BOZUN

        Spor yaparken sürekli aynı tempoda çalışmak, kasların adaptasyon göstermesine neden olur. Direnç kilosunu kırmak için antrenman yoğunluğunu artırmak veya farklı egzersiz türlerini eklemek faydalıdır.

        UYKU VE STRES YÖNETİMİ

        Uyku eksikliği ve yüksek stres seviyesi, vücutta kortizol hormonu salgısını artırarak yağ depolanmasına yol açar. Düzenli uyku alışkanlığı edinmek, meditasyon, nefes egzersizleri ya da hobi aktiviteleriyle stresi azaltmak direnç kilosunu aşmayı kolaylaştırır.

        SU TÜKETİMİNİ ARTIRIN

        Yeterli su içmek, metabolizmanın düzgün çalışması için kritik önemdedir. Susuzluk, bazen açlık hissiyle karışabilir ve gereksiz kalori alımına sebep olabilir. Günde 2-2,5 litre su içmek hem sindirim sistemini destekler hem de ödemin azalmasını sağlar.

        UZMAN DESTEĞİ ALIN

        Direnç kilosu, bazen hormonal dengesizlikler veya sağlık sorunlarından kaynaklanabilir. Bu nedenle bir beslenme uzmanı veya doktor kontrolünde ilerlemek, kişiye özel çözümler sunar. Kan tahlilleri ve metabolizma hız ölçümleri, sürecin daha etkili yönetilmesine yardımcı olur.

        Kaynak: One Dose, Healthline

        Fotoğraf kaynak: IStock

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Oğlu öldürülen baba: Bu ikinci Minguzzi olayı!
        Oğlu öldürülen baba: Bu ikinci Minguzzi olayı!
        Sağanak yağmur ve kuvvetli rüzgar uyarısı
        Sağanak yağmur ve kuvvetli rüzgar uyarısı
        İsrail'de 1 milyonu aşkın kişi greve ve protestolara katıldı
        İsrail'de 1 milyonu aşkın kişi greve ve protestolara katıldı
        129 markadan 15'i ayakta kalacak
        129 markadan 15'i ayakta kalacak
        Beyaz Saray'da kritik görüşme
        Beyaz Saray'da kritik görüşme
        Zaniolo için flaş iddia: Ülkesine dönecek!
        Zaniolo için flaş iddia: Ülkesine dönecek!
        Dünyaca ünlü rolleri reddettiler!
        Dünyaca ünlü rolleri reddettiler!
        "Beşiktaş ruhunu gösterdik!"
        "Beşiktaş ruhunu gösterdik!"
        Genç oyuncu, yaşam savaşı veriyor
        Genç oyuncu, yaşam savaşı veriyor
        Akılalmaz ölüm! Kapısı açık minibüsten düştü!
        Akılalmaz ölüm! Kapısı açık minibüsten düştü!
        Beşiktaş uzatmalarda Eyüpspor'u yıktı!
        Beşiktaş uzatmalarda Eyüpspor'u yıktı!
        Sırları Hygge
        Sırları Hygge
        18 yaş öncesi çalışanların EYT hakkı
        18 yaş öncesi çalışanların EYT hakkı
        "Beşiktaş'ın galibiyete çok ihtiyacı vardı!"
        "Beşiktaş'ın galibiyete çok ihtiyacı vardı!"
        Aidatlar kiralarla yarışıyor
        Aidatlar kiralarla yarışıyor
        Fruktoz insan vücuduna ne yapıyor?
        Fruktoz insan vücuduna ne yapıyor?
        Trump: Rusya konusunda büyük ilerleme
        Trump: Rusya konusunda büyük ilerleme
        İkiz telepatisi gerçekten var mı?
        İkiz telepatisi gerçekten var mı?
        Zelenskiy: Üçlü formatta çözülmeli
        Zelenskiy: Üçlü formatta çözülmeli
        Melania Trump'tan Putin'e mektup
        Melania Trump'tan Putin'e mektup
        Habertürk Anasayfa