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İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce DEAŞ, PKK/YPG silahlı terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda düzenlenen operasyonda DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla 3, PKK/YPG propagandası yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı.

Ekiplerce adreslerde yapılan aramada, 1 kurusıkı tabanca, 73 fişek ve suç unsuru içerdiği değerlendirilen dijital materyaller ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.