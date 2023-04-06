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Kilis'te kaybolan kız çocuğu su kuyusunda ölü bulundu

Kilis'te önceki gün okuldan çıktıktan sonra kaybolan Suriye uyruklu 9 yaşındaki kız çocuğu, evleriyle aynı sokakta bulunan 2 katlı evin su kuyusunda ölü bulundu. Yapılan incelemede küçük kızın boynuna iple briket bağlandığı öğrenildi

Giriş: 06.04.2023 - 04:03 | Güncelleme: ABONE OL
Kilis'te kaybolan kız çocuğu su kuyusunda ölü bulundu
Kaybolan kız çocuğu su kuyusunda ölü bulundu
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AA

Kilis'te okuldan çıktıktan sonra haber alınamayan Suriye uyruklu 9 yaşındaki kız çocuğu, su kuyusunda ölü bulundu.

Önceki gün öğle saatlerinde Okçular Mahallesi Selvili Medrese Sokak'taki evinden okula gitmek için ayrılan Gina Mercimek, okul çıkışında eve dönmemesi üzerine başlatılan arama çalışmaları sonucunda, ailesiyle aynı sokakta oturan şüpheli H.B'ye ait 2 katlı bir evin avlusundaki su kuyusunda bulundu.

CANSIZ BEDENİ 12 METRELİK KUYUDAN ÇIKARILDI

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince kuyudaki suyun tahliyesi için çalışma başlatıldı. Suyun kuyudan çekilmesinin ardından kız çocuğunun cesedi, yaklaşık 12 metrelik kuyudan çıkarıldı.

BOYNUNA BRİKET BAĞLI HALDE BULUNDU

AA'nın haberine göre, Mercimek'in boynuna briket bağlandığı öğrenildi. Küçük kızın cesedi, otopsi için Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri, şüpheli H.B'yi Ekrem Çetin Mahallesi'nde kovalamaca sonucu yakaladı.

Öte yandan, olayı duyan ve şüpheli H.B'ye tepki göstermek isteyen bir grup, Beşevler Polis Merkezi Amirliği’ne geldi.

İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt, şüpheliye tepki gösteren vatandaşları sakinleştirdi. Kalabalık daha sonra dağıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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