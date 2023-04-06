Kaybolan kız çocuğu su kuyusunda ölü bulundu

Önceki gün öğle saatlerinde Okçular Mahallesi Selvili Medrese Sokak'taki evinden okula gitmek için ayrılan Gina Mercimek, okul çıkışında eve dönmemesi üzerine başlatılan arama çalışmaları sonucunda, ailesiyle aynı sokakta oturan şüpheli H.B'ye ait 2 katlı bir evin avlusundaki su kuyusunda bulundu.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince kuyudaki suyun tahliyesi için çalışma başlatıldı. Suyun kuyudan çekilmesinin ardından kız çocuğunun cesedi, yaklaşık 12 metrelik kuyudan çıkarıldı.

Öte yandan, olayı duyan ve şüpheli H.B'ye tepki göstermek isteyen bir grup, Beşevler Polis Merkezi Amirliği’ne geldi.

AA'nın haberine göre, Mercimek'in boynuna briket bağlandığı öğrenildi. Küçük kızın cesedi, otopsi için Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.