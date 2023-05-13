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Kilis'te, inşaat müteahhidi evinde bıçakla öldürülmüş olarak bulundu

Kendisinden haber alınamayan müteahhidin yakınları durumu polise bildirdi. Eve giren ekipler, müteahhidin cansız bedenine ulaştı

Giriş: 13.05.2023 - 18:59 | Güncelleme: ABONE OL
Kilis'te, inşaat müteahhidi evinde bıçakla öldürülmüş olarak bulundu
DHA

Kilis'te inşaat müteahhidi Rıdvan Kaplan (56), evinde 6 yerinden bıçaklanmış halde ölü olarak bulundu.

Kilis'te müteahhitlik yapan Rıdvan Kaplan'a ulaşamayan yakınları, durumu polise bildirdi. Polis ekipleri, ihbar üzerine Kaplan'ın oturduğu Mehmet Sanlı Mahallesi'ndeki evine gitti. Eve giren ekipler, Rıdvan Kaplan'ı kanlar içinde buldu. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde vücudunun farklı yerlerinden 6 kez bıçaklandığı saptanan Kaplan'ın yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Kaplan'ın cansız bedeni morga götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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