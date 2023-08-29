Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Kilis'te bir kişi pompalı tüfekle öldürüldü

        Kilis'te bir kişi pompalı tüfekle öldürüldü

        Kilis'in Musabeyli ilçesinde, kavga sırasında pompalı tüfekle vurulan kişi hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2023 - 21:24 Güncelleme: 29.08.2023 - 21:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kilis'te bir kişi pompalı tüfekle öldürüldü
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İlçeye bağlı Zeytinbağı köyünde, akraba T.Y. ile M.Y. arasında iddiaya göre arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

        Bu sırada T.Y, pompalı tüfekle M.Y'ye ateş açtı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerce yapılan incelemede M.Y'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

        M.Y'nin cenazesi, Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi için Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Firari şüpheli T.Y'nin yakalanması için jandarma ekiplerince çalışma başlatıldı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #HABER
        #Kilis
        #kilis haber
        #yerel haber
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Özhaseki'den Habertürk'e açıklamalar
        Özhaseki'den Habertürk'e açıklamalar
        11'ler belli oldu!
        11'ler belli oldu!
        Kayıp Korhan Berzeg olayında sıcak gelişme
        Kayıp Korhan Berzeg olayında sıcak gelişme
        İETT şoförüne biber gazlı saldırı
        İETT şoförüne biber gazlı saldırı
        Yolun karşısına geçeceklerdi! Kız kardeşleri kaza ayırdı!
        Yolun karşısına geçeceklerdi! Kız kardeşleri kaza ayırdı!
        Yorgun mermi denilmişti! Benek'i kargalar öldürmüş
        Yorgun mermi denilmişti! Benek'i kargalar öldürmüş
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Usta oyuncu hayatını kaybetti
        Usta oyuncu hayatını kaybetti
        İmza atacağı tarihi duyurdular!
        İmza atacağı tarihi duyurdular!
        Vale cinayetinin şüphelileri yakalandı!
        Vale cinayetinin şüphelileri yakalandı!
        Çebi'den Talisca ve Ramos açıklaması!
        Çebi'den Talisca ve Ramos açıklaması!
        Dikkat! Herkesin başına gelebilir!
        Dikkat! Herkesin başına gelebilir!
        Fredrik Midtsjö, Pendikspor'da!
        Fredrik Midtsjö, Pendikspor'da!
        Bahçeye gömülmüştü... Toprak altından çıkarılacak
        Bahçeye gömülmüştü... Toprak altından çıkarılacak
        Ahmet Nur Çebi'den flaş sözler!
        Ahmet Nur Çebi'den flaş sözler!
        Tepkiler sürüyor: Annesi açıklık grevine başladı!
        Tepkiler sürüyor: Annesi açıklık grevine başladı!
        Evli çiftin kaçamağı
        Evli çiftin kaçamağı
        Ek MTV'ye ek süre!
        Ek MTV'ye ek süre!
        Fenerbahçe'de ayrılık zamanı!
        Fenerbahçe'de ayrılık zamanı!
        100'üncü yıl marşı ilk kez...
        100'üncü yıl marşı ilk kez...
        Habertürk Anasayfa