AA

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İzmir'de meydana gelen deprem nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve tüm milletimize başsağlığı diliyorum. Yaraların bir an önce sarılması için tüm gücümüzle halkımızın yanındayız." ifadelerini kullandı.