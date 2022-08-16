Kılıçdaroğlu'ndan down sendromlu sanatçıya ziyaret

AA'da yer alan habere göre İstanbul'un Kurtköy ilçesinde ikamet eden Aras'ın evine konuk olan Kılıçdaroğlu, sanatçı ve ailesiyle sohbet etti.

Kılıçdaroğlu daha sonra Aras'ın bağlama performansını dinledi. Kemal Kılıçdaroğlu, günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdiği Aras'a Beşiktaş forması hediye etti ve sanat çalışmalarında başarılar diledi.