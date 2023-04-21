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Kiev'i aydınlatan gizemli ışığın sebebi ne?

Geçtiğimiz günlerde Ukrayna'nın başkenti Kiev sokaklarını aniden aydınlatan "gizemli ışığa" ilişkin birçok iddia ortaya atıldı. Son olarak Ukrayna uzay yetkilileri, ışığın sebebinin yörüngeye giren bir gök taşı olabileceğini söyledi

Giriş: 21.04.2023 - 07:56 | Güncelleme: ABONE OL
Kiev'i aydınlatan gizemli ışığın sebebi ne?
Kiev'i aydınlatan gizemli ışığın sebebi ne?
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HABERTURK.COM

Çarşamba gecesi Ukrayna'nın başkenti Kiev sokakları aniden gökyüzünde beliren gizemli bir ışıkla aydınlandı. Şehrin sakinleri hava saldırısı olabileceğini düşünerek alarma geçti.

Askeri yetkililer, sebebinin yörüngeden düşen bir uydu olduğunu söylerken, Ukrayna Hava Kuvvetleri, bir Rus saldırısının olmadığından emin olduklarını dile getirdi. Açıklamada, "Şu anda düşmanın hava saldırısı silahları kullanma riski yok" denildi.

Ukrayna uzay yetkilileri gizemli ışığa yüksek ihtimalle yörüngeye giren bir gök taşının sebep olduğunu öngördü.

Gizemli ışığa, NASA’nın yeniden atmosfere girmesi beklenen uzay aracının sebep olduğu yönünde spekülasyonlar da ortaya atıldı.

ABD Savunma Bakanlığı'na göre, ise NASA'nın uzay aracının yeniden girişi, Kiev üzerine meydana gelen ışıktan saatler sonrasına kadar beklenmiyordu.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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