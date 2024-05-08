Kidolog'un bünyesine kattığı iki kuluçkadan biri satıldı
Türkiye'nin ilk Sağlık Bakanlığı onaylı aile platformu olan Kidolog, 6 ay önce bünyesine kattığı, evcil hayvanlara odaklanan dünyanın ilk super app'i olan PatiWe'nin satışını gerçekleştirdi.
3 yıl önce 'bilinçli ebeveynler mutlu nesiller' sloganıyla yola çıkan Kidolog'un Kurucu Ortağı ve CEO'su Eray Uğurelli, 6 ay önce bünyelerine katılan, evcil hayvanlara odaklanan PatiWe uygulamasının satışını gerçekleştirdiklerini duyurdu.
Uğurelli konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Kidolog, ebeveynlerin çocukları ve kendileri için ihtiyaç duyabileceği 11 farklı kategoride alanında yetkin danışman yüzlerce uzman çeşitliliği sunarak bugüne kadar yurt içi ve yurt dışında ailelerin hayatına dokunmaya devam ediyor. 3 yıl içerisinde, 1 milyon insanın hayatına dokunan Kidolog, 6 ay önce PatiWe ve ReadKi’yi bünyesine katarak, Türkiye’nin en kapsamlı ebeveyn platformu olma konusunda büyük mesafeler kat etti. Bunun yanı sıra Sağlık Bakanlığı (USBS) onaylarını da alarak, e-reçete ve e-rapor tanzim edebilecek, hastaların klinik parametrelerini değerlendirerek, onları sürekli izleyebilecek bir kapasiteye ulaştı. Ayrıca Londra’da ofisini açarak, İngiltere pazarına da giriş yaptı" ifadelerini kullandı.
Uğurelli, PatiWe'nin ise bu süreçte evcil hayvan bakımı konusunda ilklere imza atan bir uygulama olduğunu ve dünyanın bu alandaki ilk super app’i olduğunu belirterek kısa sürede binlerce kullanıcıya ulaştığını ifade etti.
Uğurelli "Kidolog, şimdi de PatiWe’nin exit sürecini gerçekleştirdi. Erken aşamada gerçekleştirilen bu satış sayesinde, yeni bir ilk daha gerçekleşti. Bu satış, Kidolog’un bugüne kadar TL cinsinden aldığı yatırımdan daha fazlasını elde etmesini sağladı" diye konuştu.
"PatiWe, Kidolog Desteğiyle Büyümeye Devam Edecek"
Yapay zekâ entegrasyonuyla dünyada bir ilki gerçekleştiren PatiWe, online eğitmen desteğini de kullanıcılarına sunarken yakında eklenecek bu mama satışı özelliğiyle evcil hayvanların kaliteli ve sağlıklı mamaya kolayca ulaşmasını sağlamak hedefleniyor.
Satışı gerçekleştirilen PatiWe'nin bundan sonraki süreçte de Kidolog ailesinin üyesi olmaya devam edeceği belirtilirken PatiWe’nin tüm operasyon, yazılım ve reklam süreçlerinde destekçi olacağı ifade edildi.
Uğurelli "Bilinçli ebeveynler mutlu nesiller oluşturmak için yola çıkan Kidolog, bugün de dünyayı daha iyi bir yer yapma amacına bağlı kalarak, yatırımlarına ve büyümeye devam etmeyi planlıyor" dedi.