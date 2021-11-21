"BENİ YALANCI GÖSTERİYORLAR"



Muhabirlerin sorularını beklemeksizin, "Kardeşlerim, arkadaşlarım. Ben sizlerin neler soracağınızı biliyorum. Bu yüzden başlamadan önce şunu söyleyeceğim. Lütfen bana istediğiniz her şeyi sorun. Bu akşam konuşmak, sizlerle dertleşmek istiyorum." ifadeleriyle röportaja start veren Kibariye, "Bizim camiamızda herkes sponsorluklar içeren birtakım işler yapar, promosyon işler de denir buna. Benim basına yansıyan kuaför meselem de tam olarak böyle bir mesele. Saçlarım kendi saçlarım değil. Ben 61 yaşındayım. Bu yaşıma kadar kimsenin üstüne basarak, kimseyi ezerek, kimsenin hakkını yiyerek bir yere gelmedim. Bu kuaför meseleside bir sponsorluk olayıydı. Ama şu an ismini anmayacağım arkadaşlarımız böyle prim yapmayı tercih ettiler. Beni yalancı gösteriyorlar buna çok ama çok üzülüyorum." dedi.