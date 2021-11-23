Kia Türkiye’de üst düzey atama

Anadolu Grubu şirketlerinden Çelik Motor’un markası Kia’nın yeni Satış Direktörü Bülent Güler oldu.

1997 yılından bu yana otomotiv sektöründe çeşitli kademelerde görev yapan Güler, Kasım ayı itibarıyla Kia Türkiye’de yeni görevine başladı.

1995 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü’nden mezun olan Bülent Güler, 1996 yılında Marmara Üniversitesi Modern Yönetim Teknikleri bölümünde İngilizce İhtisas Programı’nı tamamladı ve 1997 yılında ürün geliştirme ve tasarım mühendisi olarak iş hayatına başladı.

1999 yılı itibarıyla sırasıyla ürün şefi, pazarlama müdürü, yurt dışı pazar genel müdürlüğü (Mısır), filo koordinasyon direktörü ve bölge direktörlükleri görevlerinde bulunan Bülent Güler, Kasım ayı itibarıyla Kia Türkiye'nin Satış Direktörlüğü pozisyonuna getirildi.