Kevin Spacey tüm cinsel saldırı suçlamalarından aklandı

İDDİALARI "DELİLİK" VE "İHANET" OLARAK NİTELEMİŞTİ

Hakkında açılan davada Kevin Spacey, cinsel saldırı, rıza olmadan cinsel ilişkiye girmeye neden olmak ve bir kişiyi cinsel birleşmeye zorlama suçlamaları yöneltilmişti.

Kevin Spacey, söz konusu suçlamaları reddetmiş ve kendisine yöneltilen iddiaları 'delilik' ve 'ihanet' olarak nitelemişti.