Kevin Rodrigues Kasımpaşa'da

Transfer çalışmalarını sürdüren Kasımpaşa, sol bek mevkisine önemli bir takviye yaptı. Lacivert-beyazlı kulüp, Suudi Arabistan'ın Al-Qadsiah takımından Fransız sol bek Kevin Rodrigues'i renklerine bağladı.

30 yaşındaki futbolcu, sağlık kontrollerinden geçtikten sonra Kasımpaşa ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

KEVIN RODRIGUES KİMDİR?

Kariyerine Fransa'da başlayan Kevin Rodrigues, Toulouse B takımının ardından Djion için oynadı. 2015 yılında 6 yıl sürecek İspanya serüvenine başlayan Portekizli oyuncu, Real Sociedad, Leganes, Eibar ve Rayo Vallecano formalarını giydi. 2022-2023 sezonunda Adana Demirspor'a transfer olan Rodrigues, Süper Lig'de çıktığı 44 maçta 2 gol, 6 asist katkısı yaparak gösterdiği performansla beğeni kazanmıştı. Geçtiğimiz sezonun devre arasında Suudi Arabistan ekibi Al-Qadsiah'a transfer olan tecrübeli oyuncu Kasımpaşa ile yeniden Süper Lig'e dönüş yaptı.