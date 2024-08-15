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        Haberler Spor Transfer Kevin Rodrigues Kasımpaşa'da - Son dakika transfer haberi - Futbol Haberleri

        Kevin Rodrigues Kasımpaşa'da

        Süper Lig'in iddialı ekiplerinden Kasımpaşa, transfer çalışmalarına devam ediyor. Lacivert-beyazlılar, Suudi Arabistan'ın Al-Qadsiah takımından Fransız sol bek Kevin Rodrigues'i kadrosuna kattı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.08.2024 - 17:07 Güncelleme: 15.08.2024 - 17:07
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        Kevin Rodrigues Kasımpaşa'da
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        Transfer çalışmalarını sürdüren Kasımpaşa, sol bek mevkisine önemli bir takviye yaptı. Lacivert-beyazlı kulüp, Suudi Arabistan'ın Al-Qadsiah takımından Fransız sol bek Kevin Rodrigues'i renklerine bağladı.

        30 yaşındaki futbolcu, sağlık kontrollerinden geçtikten sonra Kasımpaşa ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

        KEVIN RODRIGUES KİMDİR?

        Kariyerine Fransa'da başlayan Kevin Rodrigues, Toulouse B takımının ardından Djion için oynadı. 2015 yılında 6 yıl sürecek İspanya serüvenine başlayan Portekizli oyuncu, Real Sociedad, Leganes, Eibar ve Rayo Vallecano formalarını giydi. 2022-2023 sezonunda Adana Demirspor'a transfer olan Rodrigues, Süper Lig'de çıktığı 44 maçta 2 gol, 6 asist katkısı yaparak gösterdiği performansla beğeni kazanmıştı. Geçtiğimiz sezonun devre arasında Suudi Arabistan ekibi Al-Qadsiah'a transfer olan tecrübeli oyuncu Kasımpaşa ile yeniden Süper Lig'e dönüş yaptı.

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