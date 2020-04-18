18 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Beşiktaş Kulübü'nün Instagram hesabına konuk olan Ganalı futbolcu, kendisine yöneltilen soruları yanıtladı.
Siyah-beyazlıların ara transfer döneminde renklerine kattığı 33 yaşındaki hücuma yönelik orta saha oyuncusu, şunları kaydetti:
"Boateng ve Beşiktaş olarak yapacağımız çok iş var. Frankfurt'ta oynarken 'Kupayı kazanacağız.' demiştim, kimse inanmamıştı ama kazandık. Şimdi de şunu söylüyorum; lig tekrar başlayınca Boateng ve Beşiktaş olarak birçok şey yapacağız ve şampiyon olacağız. Ondan sonra da inanılmaz bir kutlama yapacağız."
Yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında karantina sürecini İtalya'da geçiren Boateng, futbolu çok özlediğini belirterek, "Her gün yaptığımız bir iş. Sahaya çıkmayı, taraftarlarla bir arada olmayı, topa dokunmayı çok özledim. Bundan uzak kalınca özlüyorsunuz ve etkileniyorsunuz." değerlendirmesinde bulundu.
Evde eski maçları izlediğini söyleyen Ganalı oyuncu, "Benim oynadığım dönemde Milan'ın bir maçına denk geldim, onu izledim. O zaman ne kadar çok koştuğum dikkatimi çekti. Ayrıca birçok futbolcunun attığı en güzel golleri izliyorum." şeklinde konuştu.
Karantina döneminde kendisini keşfettiği bir şey olmadığını kaydeden Boateng, temizlik ve yemek gibi işleri bundan önce de yaptığını belirtirken Türkçesini geliştirmeye çalıştığını söyledi.
Yardım kampanyalarına futbolcuların ilk katılanlar olması gerektiğini aktaran siyah-beyazlı futbolcu, "Biz oyuncular olarak en ön safta yer almalıyız. Ünlüyüz, toplumdaki konumumuz bizi rol model haline getiriyor. Yaptığımız işin bize getirdiği getirilerle farklı bir statümüz var. Katkı anlamında rol model olmalıyız." şeklinde görüşlerini aktardı.
İtalya'da bulunan siyah-beyazlı futbolcu, Milano'da hayatın yavaş yavaş düzelmeye başladığını, ülkesi Gana'nın ise Avrupa'daki kadar kötü bir durumda olmadığını kaydetti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!