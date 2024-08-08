Kestiği ağacın altında kalarak can verdi
Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde 82 yaşındaki adam, kestiği ağacın üzerine devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.
Giriş: 08.08.2024 - 14:35 Güncelleme: 08.08.2024 - 14:35
Balıkesir Saşaştepe'de 82 yaşındaki Talip Tetik, kesim işi için ilçedeki ağaçlık alana gitti.
Tetik'in kestiği bir ağacın üzerine düştüğünü görenler, durumu yetkililere bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaşamını yitirdiği belirlenen Tetik'in cesedi, hastane morguna gönderildi.
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