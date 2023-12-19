Ormanda kestiği ağaç sonu oldu
Samsun'da ormanda kestiği ağaç üzerine düşen Fahrettin Çelik, olay yerinde hayatını kaybetti
Samsun'un 19 Mayıs ilçesinin Düzköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda meydana gelen olayda, ağaç kesmeye giden Fahrettin Çelik'te (42) haber alamayan arkadaşları aramaya çıktı.
Çelik, kesim yaptığı alan arkadaşları tarafından ağacın altında kanlar içinde bulundu. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerinin kontrolünde üzerine kestiği ağaç düşen Fahrettin Çelik'in hayatını kaybettiği belirlendi.
Çelik'in cansız bedeni otopsi için Samsun Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.