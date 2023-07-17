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        Kesme şekerci horoz görenleri şaşırtıyor

        Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde önüne konulan kesme şekeri yiyen horoz görenleri şaşırtıyor

        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 17.07.2023 - 09:47
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        Kesme şekerci horoz şaşırttı
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        Bitlis’in Adilcevaz ilçesin bağlı Aydınlar beldesinde yaşayan Recep Emen’e ait horoz, yediği şekerle herkesi dikkatini çekiyor.

        Şeker yemeyi çok seven horoz, önüne konulan bir tabak kesme şekeri yiyip bitirmesiyle şaşkınlık oluşturuyor.

        Horoz sahibi Recep Emen, horozunun aşırı derecede şeker sevdiğini belirterek, “Bazen bahçede çay içtiğimizde tabaktaki şekeri yiyip bitiriyor. Biz de kendisine şeker vermek zorunda kalıyoruz” dedi.

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        #Kesme şeker yiyen horoz
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