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        Haberler Gündem Güncel Keskin Belediyesinde zimmet iddiasına 3 tutuklama | Son dakika haberleri

        Keskin Belediyesinde zimmet iddiasına 3 tutuklama

        Kırıkkale'nin Keskin Belediyesinde zimmet iddiasıyla yürütülen soruşturmada 3 zanlı daha tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2025 - 21:46 Güncelleme: 06.01.2025 - 21:46
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        Zimmet iddiasına 3 tutuklama
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        Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Keskin İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Keskin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan D.Y, B.G. ve H.İ, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 2 şüpheli adli kontrolle, biri de savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

        Soruşturma kapsamında daha önce de M.G, A.Ş, T.D. ve E.C.D. tutuklanmıştı.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

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