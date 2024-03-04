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        Haberler Dış Yazar Kesilen kurbanın namazı basıl kılınır? Kurban namazı kaç rekattır, hangi dualar okunur?

        Kesilen kurbanın namazı basıl kılınır? Kurban namazı kaç rekattır, hangi dualar okunur?

        Kurban Bayramı, İslam âleminde büyük bir coşku ve maneviyatla idrak edilen dini bir bayramdır ve bu özel günlerde kılınan Kurban Bayramı namazı, bayramın manevi atmosferine katkıda bulunur. Kurban Bayramı namazı bayramın birinci günü sabahı cemaatle birlikte kılınır ve tüm İslam dünyası için birliğin ve beraberliğin sembolü olarak görülür. Kurban bayramı namazı kaç rekattır, hangi dualar okunur? İşte detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.03.2024 - 14:21 Güncelleme: 04.03.2024 - 14:21
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        Kesilen kurbanın namazı basıl kılınır?
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        Kurban Bayramı, İslam dininde Hz. İbrahim'in oğlu Hz. İsmail'i fedakârlık niyetiyle kurban etmeye hazır oluşunun anısına kutlanır. Bu anlamlı günlerde Müslümanlar, Allah'a yakınlıklarını ifade etmek ve O'nun rızasını kazanmak amacıyla kurban keserler. Kurban Bayramı namazı, bayramın ilk günü sabahleyin, güneş doğduktan ve tamamen yükseldikten sonra kılınır. Bu namaz, bayramın coşkusunu ve birlik ruhunu pekiştiren önemli bir ibadettir. Bu yazımızda kesilen kurbanın namazının nasıl kılınacağı, kurban bayramı namazının kaç rekat olduğu ve hangi duaların okunduğu ayrıntılı olarak ele alacağız.

        Kurban Bayramı Namazı Nasıl Kılınır? (Diyanet)

        Kurban sözcüğü dini terminolojide Allah’a yakınlaşmak amacıyla, bir diğer anlama göre ibadet amacıyla belirli bir vakitte İslam dininde kabul edilen belirli hayvanları kesmeyi ve bu niyetle kesilen hayvanı ifade eder. Dinimizde ise Ramazan Bayramından sonra diğer önemli bayram olarak kabul edilir. Dini bayramlarda bayramın ilk sabahı cemaatle birlikte toplu olarak bayram namazı kılınması vaciptir. Şimdi Diyanet’e göre kurban bayramı namazı kılınmasını inceleyelim:

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        Birinci Rekat:

        • Her ibadette olduğu gibi kurban bayramı namazı için niyet edilir: “Niyet ettim Allah’ım senin rızan için Kurban Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama” denilir.
        • Niyet edildikten sonra İmama uyulması gerekmektedir.
        • Bayram namazına niyet ettikten sonra tekbir alınır, "Allahu Ekber" diyerek namaza başlanır.
        • Sırasıyla imam ve cemaat sessiz bir şekilde “Sübhaneke duasını” okur, ardından fasılalar halinde;
        • Aynen iftitah tekbiri gibi eller yeniden kulak hizasına kaldırılarak birinci tekbir alınır ve eller yana bırakılır,
        • Ardından ikinci tekbir alınır ve eller yine yanlarda bırakılır.
        • Sonra üçüncü tekbir alınır ve bu kez eller göbek hizasında bağlanır.
        • İmam içinde “Euzü besmele” çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Bu noktada cemaat sessiz bir şekilde imamı dinler.
        • Rükû 3 defa "Sübhane Rabbiyel Azîm",
        • Peşpeşe 2 secde Her secdede 3'er defa, "Sübhane Rabbiyel Aliyyil âlâ".
        • Ayağa kalkarken "Allahu Ekber" denilerek ikinci rekata hazırlanılır.
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        İkinci Rekat:

        • İmam içinden “Besmele” çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Bu aşamada cemaat yine sessizce imamı dinler.
        • Devamında tekrar tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak birinci tekbir alınır ve eller yanlara bırakılır,
        • Sonra ikinci tekbir alınır ve eller yine yanlara bırakılır
        • Ardından üçüncü tekbir alınır ve eller yine yanlara bırakılır
        • Son olarak dördüncü tekbir alınır ancak bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmaz ve rükuya gidilir.
        • Rüku ve secdenin ardından oturulur, "Tahiyyat, Salli-Barik duaları" okunur ve önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilir.
        • Selam verilirken; "esselamü aleyküm ve rahmetullah" denilir.
        • Selam verildikten sonra “Allahümme entesselamü ve minkes-selamü tebarekte ya zel-celali vel-ikram” denilir.
        • Selam verildikten sonra namaz tamamlanır.

        Kesilen Kurbanın (Adak) Namazı Nasıl Kılınır?

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        Kesilen adak kurbanın namazı Diyanet açıklamasına göre gerekli değildir. Diğer bir ifadeyle adak namazı diye bir şey yoktur. Bu namazın dini bir gereklilik olduğu yönünde yanlış bir düşünce bulunmaktadır. Diğer yandan adak kesen kişi namaz kılmanın mekruh olduğu kerahet vakitleri dışında 2 rekat ya da dilediği kadar nafile namazı kılabilir. Allah’a verdiği nimetlerine şükür olarak 2 rekatlık namaz kılabilir. Adak namazı şükür namazı mahiyetinde kılınmalıdır.

        Birinci Rekat:

        • Namaz kılacak kimse şükür namazına niyet eder gibi “ Niyet ettim Allah rızası için 2 rekât şükür namazı kılmaya” niyet etmelidir.
        • Ardından iftitah tekbiri alınır: ‘Allah’u Ekber’ diyerek tekbir alınır ve Sübhaneke duası okunur.
        • Devamında Eüzü Besmele çekilir ve Fatiha süresi okunmaya başlar.
        • Fatiha suresinden sonra Kevser suresi okunur.
        • Rükuya varılır üç defa ‘Sübhane rabbiyel azim’ denir
        • Rükudan kalkarken, “semiallahü limen hamideh” denerek ardından secdeye varılır
        • Peş peşe 2 defa secdeye varılır ve 3 defa “Sübhane rabbiyel ala” denir.
        • Ayağa kalkarken Allahu Ekber denilerek ikinci rekata hazırlanılır.

        İkinci Rekat:

        • Besmele çekilerek Fatiha Suresi okunur.
        • Fatiha suresinin ardından 3 defa İhlas suresi okunur.
        • Önce Rükuya ardından secdeye varılır.
        • Oturulduğunda Ettehıyyatü, Salli, Barik ve Rabbena duaları okunur.
        • Önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilir. Selam verilirken; "esselamü aleyküm ve rahmetullah" denilir.
        • Selam verildikten sonra “Allahümme entesselamü ve minkes-selamü tebarekte ya zel-celali vel-ikram” denilir.
        • Selam verildikten sonra namaz tamamlanır.

        Kurban Namazı Kaç Rekat Ve Hangi Dualar Okunur?

        Kurban namazı 2 rekat şükür namazı olarak kılınabilir. Allah’ verdiği nimetlere şükür niyetiyle kılınan bu namaz, Allah’ olan yakınlığı, teslimiyeti arttırır. Burada Müslümanlar bol bol dua ederler, tespih çekip Allah’ı anarlar. İslam dininin manevi birlik, beraberliğin ve paylaşmanın sembolü olarak kabul edilen kurban bayramında Allah-u Teala’ya içten ve samimi bir şekilde dua etmek, isteklerin kabulü için yalvarışlarda bulunmak gerekir.

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        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
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