"ŞAKAYLA EVLENDİK"

Keremcem, 2014 yılında nikah masasına oturduğu ve 9 ay evli kaldığı oyuncu Seda Güven'le evliliği hakkında da konuştu.

O evliliğin bir şakayla başladığını açıklayan Keremcem, "Seden Gürel bir gecede bizi gördü. 'Annenin bana hediye ettiği bir yüzük var. Evlilik teklifi edecek olursan yüzüğün bende.' dedi. Ben de yüzüğü alıp diz çöktüm. Seda ağlamaya başladı. O an şunu düşündüğümü hatırlıyorum; 'Tamam, böyle bir şey planlamıyordum ama şimdi değilse ne zaman? Seda değilse kim?' Böylelikle evlendik biz. Olay Seden Hanım'ın yaptığı şakayla başlayıp devam etti. Sonra ciddiye döndü. Gittik Paris'te evlendik. Mutluyduk, her şey yolundaydı ama evlilik bazen olmuyor." dedi.