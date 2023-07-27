Kerem Demirbay transferinde Galatasaray'a rakip çıktı!
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da gündeme Bayer Leverkusen forması giyen Kerem Demirbay gelmişti. Sarı-kırmızılılara bu transferde rakip çıktı. İşte detaylar...
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Transferin hızlı takımlardan Galatasaray eksik bölgelerini tamamlamak istiyor.
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Son olarak Zaha'yı kadrosuna katan Sarı-kırmızılılar orta saha transferi için harekete geçmişti.
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Bu konuda Alman ekibi Bayer Leverkusen'in formasını giyen Kerem Demirbay ile görüşmeler sürüyordu.
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GALATASARAY'A RAKİP ÇIKTI
Kicker'da yer alan habere göre Suudi Arabistan ekibi Al-Shabab, transferde Galatasaray'a rakip oldu.
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Suudi Arabistan ekibinin Bayer Leverkusen'in kapısını yüksek bir teklifle çalacağı belirtilirken, oyuncuya da ciddi bir rakam teklif edilebileceğinin altı çizildi.
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Galatasaray'ın Alman ekibine oyuncunun bonservisi için 2 milyon Euro önerdiği de aktarılırken, kısa süre içerisinde transfer konusunda yeni gelişmelerin yaşanabileceği belirtildi.
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2019/20 sezonunun başında 32 milyon Euro karşılığında kırmızı siyahlı ekibe transfer olan 30 yaşındaki orta saha oyuncusu, kulübü ile toplamda 149 maça çıkarken, 15 gol ve 30 asistlik performans sergiledi.