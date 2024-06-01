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        Haberler Magazin Kerem Bürsin ve Hande Doğandemir 11 yıl sonra bir arada - Magazin haberleri

        Kerem Bürsin ve Hande Doğandemir 11 yıl sonra bir arada

        Kerem Bürsin, 11 yıldır bir araya gelmediği Hande Doğandemir ve birçok ünlü isimle birlikte yaş gününü kutladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.06.2024 - 11:51 Güncelleme: 01.06.2024 - 11:51
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        Yıllar sonra tekrardan bir aradalar
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        37 yaşına giren ünlü oyuncu Kerem Bürsin, tatil için Bodrum'a gitmişti. Bursin; Hadise, Hande Doğandemir, Mert Yazıcıoğlu, Seda Bakan, Serkan Altunorak ve Ozan Dolunay ile birlikte doğum gününü kutladı.

        2013'te 'Güneşi Beklerken' adlı dizide başrolleri paylaşan Kerem Bürsin ile Hande Doğandemir, 11 yıl sonra yeniden bir araya geldi.

        O anları sosyal medya hesabından paylaşan Kerem Bürsin, "11 yıl sonra what" şeklindeki ifadeleri kullandı.

        Fotoğraflar: Instagram

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        #Kerem Bürsin
        #Hande Doğandemir

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