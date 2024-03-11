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        Haberler Magazin Kerem Bursin, Antonio Banderas'a fark attı

        Kerem Bursin, Antonio Banderas'a fark attı

        Kerem Bursin ile küresel şöhrete sahip Antonio Banderas, İspanya'da buluşarak aynı fotoğrafı paylaşıp benzer not düştüler. İki oyuncunun sosyal medya hesaplarında ilginç bir ayrıntı bulunuyor. Bursin, takipçi sayısı açısından Banderas'a 7 milyon 400 bin fark atmış durumda

        Giriş: 11.03.2024 - 08:23 Güncelleme: 11.03.2024 - 08:29
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        Bursin, Banderas'a fark attı
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        Kerem Bursin, Malaga Film Festivali'ne katılmak üzere İspanya'ya gitti. Türk dizilerinin en çok yayınlandığı ülkelerden biri olması nedeniyle İspanya'da geniş bir hayran kitlesi bulunan Bursin, İspanyolların küresel şöhrete sahip oyuncusu Antonia Banderas ve sevgilisi Nicole Kimpel ile akşam yemeği yedi.

        YEMEK İÇİN BANREDAS'A TEŞEKKÜR ETTİ

        Kerem Bursin, gazetecilere böyle poz verdi.

        Kerem Bursin, Antonio Banderas ve Nicole Kimpel ile yedeği akşam yemeğini; "Harika akşam yemeği ve kahkahalar için ikinize de teşekkür ederim. Bir dahaki sefere görüşmek üzere" şeklinde yorumladı. Banderas da Bursin ile aynı fotoğrafı paylaşarak; "Dün gece aralarında Kerem Bursin'in de olduğu eğlenceli ve lezzetli bir akşam yemeği" notunu düştü.

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        FARK ÇOK YÜKSEK

        Antonio Banderas ile Kerem Bursin, sosyal medya hesaplarından aynı fotoğrafı benzer yorumla paylaştı.

        Sosyal medya hesaplarında çarpıcı bir fark bulunuyor.

        Banderas'ın takipçi sayısı; 3 milyon 800 bin.

        Bursin'in takipçi sayısı; 11 milyon 200 bin.

        CEVABI SİZ VERİNİZ

        Hayır, yanlış yazmadık. Hangi rakamın kime ait olduğunu doğru okudunuz.

        Peki bu durum bize ne gösteriyor?

        a- Kerem Bursin, Antonio Banderas'tan daha ünlü.

        b- Sosyal medya takip etmek Türkiye'de çok yaygın. Yurt dışında ünlü kişilerin sosyal medya hesapları, o kadar da takip edilmiyor.

        İKİ YIL ÖNCE DE BULUŞMUŞLARDI

        Bu arada; Kerem Bursin ile Antonio Banderas ile iki yıl önce de yine Malaga Film Festivali'nde bir araya gelmişti. Banderas, 'Company' adlı müzikalini seyretmeye gelen Bursin hakkında; "Love Is In The Air dizisiyle başarı kazanan Türk oyuncu Kerem Bürsin, ‘Company’i görmeye geldi. Oyundan büyük keyif aldı" yorumunu yapmıştı.

        İspanyol oyuncu ayrıca; başka bir paylaşımında Bursin'in yaş gününü sosyal medya hesabından kutlamıştı.

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        #Antonio Banderas
        #kerem bursin
        #Nicky Kim

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