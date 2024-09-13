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        Haberler Kültür-Sanat Tiyatro Kerem Alışık ve Evrim Alasya'dan 'Aşk Biter mi?'

        Kerem Alışık ve Evrim Alasya'dan 'Aşk Biter mi?'

        Kerem Alışık ve Evrim Alasya'nın rol aldığı tiyatro oyunu 'Aşk Biter mi?'nin 27 Eylül Cuma akşamı Zorlu PSM'de gerçekleşecek prömiyerinin biletleri bir hafta da tükendi. Sezon boyunca sahnelenecek oyunun yeni oyun tarihi 12 Ekim olarak açıklandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.09.2024 - 10:55 Güncelleme: 13.09.2024 - 10:55
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        Aşk Biter mi?' 27 Eylül prömiyer yapacak
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        Başarılı oyuncular Kerem Alışık ve Evrim Alasya, yapımcılığını Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu ve Piu Entertainment'in üstlendiği, yönetmenliğini Işıl Kasapoğlu'nun yaptığı "Aşk Biter mi?" oyunuyla yeni sezonda tiyatroseverlerin karşısına birlikte çıkmaya hazırlanıyorlar. Provaları tüm hızıyla devam eden oyunun satışa çıkan prömiyer biletleri satışa çıkar çıkmaz tükendi.

        Alışık ve Alasya'nın canlandırdığı karakterler oyunda geçmişleri ile hesaplaşırken "aşk biter mi?" sorusuna yanıt arayacak. İki oyuncu, oyunda sadece kendi karakter hikayelerini yaşamakla kalmıyor aynı zamanda edebiyatımızın yapıtaşı olmuş pek çok şairimizin gerçek aşk hikayelerini anlatan, şiirlerini okuyan ve şarkılarını seslendiren kahramanlara dönüşüyor. Serhat Yiğit'in yazdığı, 27 Eylül’de perde açacak oyun, 12 Ekim’de de Zorlu PSM sahnesinde olacak.

        Oyunun biletlerine Biletix, Passo, Biletinial, Bubilet ve tiyatrolar.com'da satışa çıktı.

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        #Aşk Biter mi
        #kerem alışık
        #Evrim Alasya
        #tiyatro
        #Zorlu PSM
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