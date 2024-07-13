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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Kerem Aktürkoğlu'ndan Fatih Terim'e ziyaret! - Galatasaray Haberleri

        Kerem Aktürkoğlu'ndan Fatih Terim'e ziyaret!

        Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray'ın efsane teknik direktörü Fatih Terim'i ziyaret ederek ona teşekkür etti. Fatih Terim de Kerem'in gelişimini ve olgunluğunu övgü dolu sözlerle ifade etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.07.2024 - 23:43 Güncelleme: 13.07.2024 - 23:44
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        Fatih Terim'i ziyaret etti
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        Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray'ın efsane ismi Fatih Terim'i ziyaret etti. Milli futbolcu, Terim için flaş bir paylaşım yaptı. Tecrübeli teknik adam da Kerem'e yanıt verdi.

        Kerem Aktürkoğlu yaptığı paylaşımda, "Galatasaraylılığı, pes etmemeyi ve vefayı kendisinden öğrendiğim kıymetli hocam. Bu güzel akşam için teşekkür ederim. İyi ki varsınız." dedi.

        Fatih Terim ise başarılı futbolcu için, "Aslan evlat, sana baktığım her an hissettiğim duygunun karşılığı: Gurur. Futboldaki yolculuğumuzun bizi bir araya getirdiği ilk günden bugüne yaşadığın gelişimi, eriştiğin olgunluğu ve dönüştüğün oyuncuyu izlemek her zaman çok özel. Bugün seni gördüğüm için çok mutlu oldum." ifadelerini kullandı.

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