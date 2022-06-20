Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu'nun menajeri Erkut Söğüt, futbolcusunun geleceğine dair açıklamalarda bulundu. Sporx'in aktardığına göre Söğüt, "Kerem'e birçok takımdan ilgi var." dedi.
Kerem'in yaşadığı durumu TribalFootbal adlı internet sitesine anlatan Söğüt, "Kerem, Türkiye'nin 4. seviyedeki takımdan geldi. Başakşehir'deydi ama A Takım'a çıkma şansı yoktu, bu nedenle alt liglerde oynadı. Alt liglerde geçirdiği 3 yıldan sonra Galatasaray'a transfer oldu. Takıma adapte oldu ve geçtiğimiz sezon ligde en çok maça çıkan oyuncu oldu" şeklinde konuştu.
"Kerem zihniyet açısından inanılmaz bir çocuk, her zaman gelişmek istiyor. Onunla birlikte çalıştığım için gerçekten mutluyum" diyen Erkut Söğüt, Kerem'in Premier Lig'de oynayıp oynamayacağı yönünde gelen soruya, "Bir gün oynayacak ama bugün doğru zaman mı bilmiyorum" şeklinde cevap verdi.
Genç yıldız için açıklamalarını sürdüren Erkut Söğüt, "Ben bir futbol uzmanı değilim. Asla yorum yapamam, şu ya da bu ligde oynayabileceğini söyleyemem. Ben daha çok sözleşme ve marka oluşturma konusunda uzmanım. Ekibimde hangi ligde oynayabileceğini söyleyen uzmanlar var. Benim söyleyebileceğim Kerem'in her gün kendisini geliştirdiği" sözlerini kullandı.
Söğüt son olarak Kerem Aktürkoğlu için, "Onu, her gün gelişen Kevin de Bruyne ve Salah gibi oyuncularla karşılaştırıyorum. Bu isimler her sezon kendilerini geliştiriyorlar, Kerem de böyle. Her sezon gelişiyor. Bu yüzden en iyi takımlarda forma giyeceğinden eminim." diye konuştu.
Öte yandan Erkut Söğüt'ün açıklamalarının yer aldığı haberde, Kerem'in UEFA Avrupa Ligi'ndeki Barcelona eşleşmesinde dikkat çektiği vurgulandı. Arsenal ve Tottenham'ın, başarılı futbolcu için Barcelona maçına scoutlar gönderdiği ifade edildi.
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