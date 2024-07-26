Kepeğiniz mi var sedef hastası mısınız? İşte saç derinizdeki sorunu anlamanın yolları!
Sedef hastalığı ve kepek, birçok kişinin karşılaştığı yaygın cilt sorunları arasında yer alır. Ancak bu iki rahatsızlık sıkça karıştırılabilir ve yanlış teşhisler, uygun olmayan tedavi yöntemlerine yol açabilir. Peki, sedef hastalığı ile kepek arasındaki farklar nelerdir ve nasıl tedavi edilirler? İşte, saç derinizi korumanız için bilmeniz gerekenler...
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Cilt sağlığı, yaşam kalitesini doğrudan etkileyen önemli bir unsurdur. Kepek ve sedef hastalığı gibi cilt sorunları ise günlük hayatı zorlaştırabilir. Her iki rahatsızlık da kafa derisinde görülen pullanma ile kendini gösterir; ancak, aralarındaki temel farkları bilmek doğru tedavi sürecine başlamak açısından kritiktir. Haberimizde kepek ve sedef hastalığı nedir, farkları nelerdir ve tedavi yöntemleri nasıldır gibi konuları derledik. İşte, detaylar...
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KEPEK NEDİR?
Seboreik dermatit olarak da bilinen kepek, saç derisinin kuru bölgelerinin dökülmesine neden olan bir cilt rahatsızlığıdır. Amerika Ulusal Egzama Derneği'ne göre kepeğin nedeni genellikle iltihaplı bir tepkiyi işaret eden aşırı maya büyümesidir.
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Kepeğin bir diğer olası nedeni ise saçın, bir saç bakım ürününe reaksiyon göstermesi olabilir. Yani şekillendirici ürünleri veya şampuanı saç derinizde yıkamadan çok uzun süre bırakırsanız bu tahrişe, kaşıntıya ve kepeğe yol açabilir.
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SEDEF HASTALIĞI NEDİR?
Washington Tıp ve Sağlık Bilimleri Okulu'nda dermatolog doktor Pooja Sodha'ya göre saç derisi sedef hastalığı, kepeğin neden olduğu pullanmadan farklı olarak kronik bir iltihaplanmadır ve cilt hücrelerinin aşırı hızlı büyümesine neden olur.
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Yani bu hücreler çok hızlı büyüyerek saç derisinde hücre birikimine neden olur ve bu da saç derisinde sedef hastalığı lekeleri oluşturur. Ayrıca Amerikan Dermatoloji Akademisi'ne göre, plak sedef hastalığı olan insanların yarısının saç derisinde de sedef hastalığı görülüyor.
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ARALARINDAKİ FARKLAR NELER?
Kepek ve saç derisi sedef hastalığı arasındaki temel fark, her ikisinin de vücutta meydana geldiği yerdir. Örneğin, kepek genellikle sadece saç derisini ve kulakları etkiler ancak Amerikan Dermatoloji Akademisi'ne göre kaşları, göz kapaklarını ve alın ve burun kıvrımı gibi vücudun diğer yağlı kısımlarını da etkileyebilir.
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Kuzey Carolina'daki tıp fakültesinde dermatoloji profesörü olan doktor Steve Feldman'a göre sedef hastalığının yalnızca kafa derisinde ve vücudun başka hiçbir yerinde olmaması mümkün olabilir ancak genellikle başka yerlerde de (parmak veya ayak tırnaklarında değişiklikler, dirseklerde, dizlerde veya göbekte kırmızı, pullu lekeler) semptomlar bulunabilir.
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KEPEK TEDAVİSİ
Kepek vakalarının çoğu reçetesiz satılan tıbbi şampuan, saç kremi ve losyon kullanılarak kolayca ortadan kaldırılabilir. Birkaç farklı içerik kepekleri hedef alır ve sizin için hangisinin en iyi işe yaradığını bulmak için biraz deneme yapmanız gerekebilir. New York'da dermatoloji alanında yardımcı klinik profesör olan Cameron Rokhsar'a göre iltihaplanmayı azaltmada iyi olan katranlı şampuanlar ve pullanmayı azaltmada iyi olan salisilik asit kepeğe iyi geliyor.
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SAÇ DERİSİNDE SEDEF HASTALIĞI TEDAVİSİ
Saç derisinde sedef hastalığı için de bazen kepekteki gibi salisilik asit ve katran gibi aynı içeriklere sahip ürünler önerilebilir. Ancak doktor Feldman'a göre kafa derisi sedef hastalığı, her ikisi de reçeteyle alınabilen topikal steroidler ve D vitamini analoglarıyla da tedavi edilebilir.
Kaynak: American Academy of Dermatology, National Eczema Foundation, Health
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