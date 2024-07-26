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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Bursa'da sahil şeridinde taşkın! | Son dakika haberleri

        Bursa'da sahil şeridinde taşkın!

        Bursa'nın Mudanya ilçesinde şiddetli sağanak etkili oldu. Yağış nedeniyle sahil yolu göle döndü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.07.2024 - 16:32 Güncelleme: 26.07.2024 - 17:13
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          Bursa'nın Mudanya ilçesinde etkili olan sağanak, sahil yolunu göle çevirirken, sürücüler zor anlar yaşadı.

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          DHA'nın haberine göre Mudanya ilçesinde öğle saatlerinde etkili olan kısa süreli sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi.

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          Halitpaşa Mahallesi'nde sokak ve caddeler su altında kalırken, sahil yolu göle döndü.

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          Sürücüler yolda ilerlemekte güçlük çekti, araçlar sular içinde kaldı.

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          Belediye ekiplerinin su tahliyesinin ardından kapanan yollar, yeniden trafiğe açıldı.

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