Bursa'da sahil şeridinde taşkın!
Bursa'nın Mudanya ilçesinde şiddetli sağanak etkili oldu. Yağış nedeniyle sahil yolu göle döndü
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Bursa'nın Mudanya ilçesinde etkili olan sağanak, sahil yolunu göle çevirirken, sürücüler zor anlar yaşadı.
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DHA'nın haberine göre Mudanya ilçesinde öğle saatlerinde etkili olan kısa süreli sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi.
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Halitpaşa Mahallesi'nde sokak ve caddeler su altında kalırken, sahil yolu göle döndü.
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Sürücüler yolda ilerlemekte güçlük çekti, araçlar sular içinde kaldı.
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Belediye ekiplerinin su tahliyesinin ardından kapanan yollar, yeniden trafiğe açıldı.
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