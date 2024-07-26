"BARIŞ ALPER İLE DEVAM ETMEK İSTİYORUZ"

"Barış Alper Yılmaz ile tabii ki devam etmek istiyoruz. Bu seneyi burada geçirmesi bizim için çok önemli. Fiziksel olarak avantajları var. Mental olarak daha güçlü, öz güven olarak daha güçlü. Bu sene burada olması çok önemli. Ama geçirdiği Avrupa Şampiyonası, bence bütün ligler için, kanat oyuncusu arayan herkesin aklına girmiştir. Takımda çok önemli oyuncular var. Kerem gibi, Yunus gibi oyunculara sahibiz. Yunus geçen sene İngiltere macerasına gitti. Kerem'in gelecekle ilgili bir hayali var. Kaan oynadı, geldi. Abdülkadir ne kadar önemli bir oyuncu olduğunu gösterdi. Bizi çok sevindirdiler. Galatasaray'ın çok iyi yerli oyuncuları olduğunu gösterdiler."