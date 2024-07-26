İzmir'de alevlerden kaçış! Bir site tahliye edildi
İzmir'in Dikili ilçesinde yerleşim yerlerine yakın bir bölgede orman yangını çıktı. Rüzgarın da etkisiyle yayılan yangında alevlerin yaklaştığı bir site tahliye edildi
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İzmir'in Dikili ilçe ormanlık alanda başlayan ve yerleşim yerlerine yaklaşan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
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AA'da yer alan habere göre Çandarlı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
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İhbar üzerine olay yerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 uçak, 5 helikopter, 11 arazöz, 5 su ikmal aracı, 3 dozer ve 2 yer ekibi sevk edildi.
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Rüzgarın da etkisiyle yayılan yangında alevlerin yaklaştığı Mavikent Sitesi, tahliye edildi. Çandarlı-Denizköy kara yolu da yangın nedeniyle trafiğe kapatıldı.
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