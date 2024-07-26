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        Haberler Gündem Güncel İzmir'de alevlerden kaçış! Bir site tahliye edildi - Son dakika haberler | Son dakika haberleri

        İzmir'de alevlerden kaçış! Bir site tahliye edildi

        İzmir'in Dikili ilçesinde yerleşim yerlerine yakın bir bölgede orman yangını çıktı. Rüzgarın da etkisiyle yayılan yangında alevlerin yaklaştığı bir site tahliye edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2024 - 15:57 Güncelleme: 26.07.2024 - 15:57
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          İzmir'in Dikili ilçe ormanlık alanda başlayan ve yerleşim yerlerine yaklaşan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

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          AA'da yer alan habere göre Çandarlı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

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          İhbar üzerine olay yerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 uçak, 5 helikopter, 11 arazöz, 5 su ikmal aracı, 3 dozer ve 2 yer ekibi sevk edildi.

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          Rüzgarın da etkisiyle yayılan yangında alevlerin yaklaştığı Mavikent Sitesi, tahliye edildi. Çandarlı-Denizköy kara yolu da yangın nedeniyle trafiğe kapatıldı.

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