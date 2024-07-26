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Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde U. Tarak (35), tartıştığı eşi Cansu Tarak'ı (35) bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından U. Tarak gözaltına alındı.

DHA'nın haberine göre Uzunköprü'nün Aşçıoğlu Mahallesi Hızır Caddesi’nde yaşayan U. Tarak ile eşi Cansu Tarak arasında henüz belirlemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışma sırasında U. Tarak, eşini karnı ve kollarından bıçaklayarak ağır yaraladı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Uzunköprü Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Cansu Tarak, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Tarak’ın cenazesi, otopsi için hastane morguna konuldu. U. Tarak ise polis tarafından gözaltına alındı. REKLAM

OLAY ÖNCESİ SOYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞIM YAPMIŞ U. Tarak’ın olaydan kısa süre önce sosyal medya hesabından, "Bu hayat yolunda benim yoldaşımdın ele döndün, her derdimi paylaştığım sırdaşımdın ele döndün, ömrümü yesin yüreğiyle karşıma çıkan, gönlümü aşk ile yakan ateşimdin küle döndün, ne vefasız ile ne vicdansız ile ne merhametsiz ile işim olmaz” şeklinde paylaşım yaptığı kaydedildi. Zanlının emniyetteki sorgusunun sürdüğü bildirildi.