1- Kentsel dönüşüm kredisinde devlet desteği ne olacak?
Cevap: 1,49 faiz oranının 0,70'ini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı karşılayacak, 0,79 faiz imkanıyla krediden yararlanılabilecek.
2- Kentsel dönüşüm kredisinden yararlanmak için bir şart var mı?
Cevap: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın yetkilendirdiği kuruluşlara riskli yapı tespitini yaptıranlar, bankaya müracaat edebilecek.
3- Kiracılar yararlanabilecek mi?
Cevap: En az 1 yıldır riskli yapıda oturan kiracılar veya ikamet etmek şartıyla sınırlı ayni hak sahipleri yararlanabilecek.