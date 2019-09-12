Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 3 temel ilke, 4 ana başlık ve 8 maddeden oluşan Kentsel Dönüşüm Eylem Planı'nı açıkladı. Kentsel Dönüşüm Eylem Planı'nı 3 ilke üzerine inşa ettiklerini belirten Kurum bu ilkeleri yerinde, gönüllü ve hızlı dönüşüm olarak sıraladı.



'KENTLERİN DÖNÜŞÜM ANAYASASINI OLUŞTURACAĞIZ'



Kurum "Vatandaşımızın rızası olmayan hiçbir kentsel dönüşüm projesinin altına imza atmayacağız. Gönüllü dönüşüm kriterimizi istisnasız bir şekilde yerine getiriyoruz. Asla vatandaşımızın mağdur olmasına müsaade etmiyoruz, etmeyeceğiz. Herkes kendi mahallesinde, komşularıyla birlikte, alıştığı, benimsediği çevreden kopmadan dönüşüme katılacak" dedi.



'TAŞKIN, HEYELAN VE SEL RİSKİ TAŞIYAN YAPILAR TAŞINACAK'

"Kentsel dönüşüm strateji belgesi ile kentlerin dönüşüm anayasası oluşturulacak" diyen Kurum şöyle devam etti: "Kentsel dönüşümü 4 ana başlıkta gerçekleştireceğiz. Deprem riski altındaki yapıların ve alanların dönüşümü, sel ve heyelan riski altındaki alanların dönüşümü, tarihi kent merkezleri ve meydanların dönüşümü, sanayi alanlarının taşınması ve dönüşümü."

'KIYILARDA YAPILAŞMAYA İZİN VERİLMEYECEK'

Kentsel dönüşüm çalışmalarının kısa sürede tamamlanması için gerekli mevzuat düzenlemelerinin yapıldığını ifade eden Kurum "Şehir merkezlerindeki köhneleşmiş, çöküntü alanı haline gelen sanayi bölgeleri dönüştürülecek. Tarihi kent merkezleri ve meydanlar, ihya ve sağlıklaştırma çalışmalarıyla yenilenecek, tarihi hüviyetlerine kavuşturulacak. Doğal alanlarda, yaylalarda, koy ve kıyılarda yapılaşmaya müsaade edilmeyecek, koruma amaçlı plan ve projeler tamamlanacak" dedi.



'ACİL ÖNCELİKLİ 1,5 MİLYON KONUTUN DÖNÜŞÜMÜ 5 YIL İÇİNDE SAĞLANACAK'



100 bini İstanbul'da olmak üzere her yıl 300 bin konutun kentsel dönüşümünün yapılacağını kaydeden Kurum "Belirlediğimiz bu eylemle hâlihazırda acil dönüştürülmesi gereken 1 milyon 500 bin konutu 5 yıl içerisinde dönüştürmüş olacağız" dedi. Dönüştürülmesi gereken konut sayısının 6.7 milyon olduğunu aktaran Kurum şöyle konuştu: "Bunu da 20 yıl içerisinde gerçekleştireceğiz. Tüm bu belediyelerimizle, özel sektörümüzle ve kamu kurumlarımızla birlikte hayata geçireceğiz. 2023'e kadar TOKİ Başkanlığımız çalışmalarımızı eliyle yılda en az 30 bin olmak üzere 5 yılda toplam 150 bin konutu dönüştüreceğiz"

'MÜLKİYET PROBLEMLERİ ÇÖZÜLECEK'

Bugüne kadar kentsel dönüşüm kapsamında tüm Türkiye'de, toplam 152 bin konutun ihalesinin yapıldığını ifade eden Kurum "115 bin konutumuzu tamamladık. Hâlihazırda, Üsküdar'da 1849, Esenler'de 8000, Gaziosmanpaşa'da 4748,

Kağıthane'de 850, Zeytinburnu'nda 713, Bağcılar'da 1015 olmak üzere, İstanbul'un birçok ilçesinde kentsel dönüşüm konutlarımızı üretiyoruz. Bugün itibariyle, yıl içerisinde temeli atılan konutlarla birlikte, 25 bini İstanbul'da olmak üzere tüm Türkiye'de 65 bin konutluk kentsel dönüşüm projesini başlatmış oluyoruz." diye konuştu. Dönüşüme tabi tutulacak alanlarda imar planları yapılarak mülkiyet problemlerinin çözüleceğini aktaran Kurum "Yeni hibe, teşvik ve kredi imkânlarıyla kentsel dönüşümde finansman desteği sağlanacak." dedi.

'BUGÜNE KADAR 730 BİN BİNAYI DENETLEDİK'



Yeni yapı denetim sistemi ile bugüne dek 730 bin binayı denetlediklerini kaydeden Kurum "Yaklaşık 22 milyon vatandaşımızın dayanıklı konutlarda güvenle oturmasını sağladık. Devam eden inşaatların da tamamlanmasıyla bu rakam, 35 milyona ulaşacak." diye konuştu. Kurum kentsel dönüşüm projeleri kapsamında toplam 11 milyar lira kaynak kullandıklarını söyledi.