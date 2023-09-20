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Konya'da olay, dün saat 04.00 sıralarında Karapınar ilçesi Ulus Mahallesi´nde meydana geldi. Süreyya Kalkan (39), önceki akşam kendisini ve çocuklarını döven eşi Ahmet Kalkan´ı (40), uyurken boğazından bıçaklayarak öldürdü.

"KOCAMI ÖLDÜRDÜM GELİN BENİ ALIN"

DHA'da yer alan habere göre olayın ardından polisi arayan 3 çocuk annesi Süreyya Kalkan, "Eşimi öldürdüm. Gelin beni alın" dedi.

BOĞAZINDAN BIÇAKLANMIŞ HALDE BULUNDU

İhbar üzerine eve giden polis ekipleri, Ahmet Kalkan´ı yatağında boğazından bıçaklanarak öldürülmüş buldu. Ahmet Kalkan´ın cesedi, otopsi için Karapınar Devlet Hastanesi´nin morguna götürüldü.

"UYUŞTURUCU KULLANIYORDU, BİZİ DÖVÜYORDU"

Olayın ardından gözaltına alınan Süreyya Kalkan, emniyete götürüldü. Kalkan´ın ifadesinde, "Eşim uyuşturucu kullanıyordu, sık sık beni ve çocuklarımı dövüyordu. Dün akşam da yine beni ve çocuklarımı dövdü. Sabaha karşı o uyurken mutfaktan aldığım bıçakla öldürdüm" dediği belirtildi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Süreyya Kalkan, adliyeye sevk edildi. Hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.