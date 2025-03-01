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        Haberler Gündem 3. Sayfa Reddedilen zorba, kadının yüzüne kezzap attı! İki gözde de görme kaybı var | SON DAKİKA HABERLER | Son dakika haberleri

        Reddedilen zorba, kadının yüzüne kezzap attı! İki gözde de görme kaybı var!

        İstanbul'da, 60 yaşındaki Şaban Kement görüşme isteğini kabul etmeyen, 44 yaşındaki Şengül Selük'ün yüzüne kezzap atıp kaçtı. Hastaneye kaldırılan Selük'ün iki gözünde de görme kaybı oluştuğu öğrenilirken, saldırgan Düzce'de yakalandıktan sonra tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2025 - 10:43 Güncelleme: 01.03.2025 - 14:02
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        Reddedilen zorba, kadının yüzüne kezzap attı! İki gözde de görme kaybı var!
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        İstanbul'da olay, geçen yıl 19 Aralık'ta Yeşilkent Mahallesi’nde sabah satlerinde meydana geldi.

        Şaban Kement (60) yaklaşık 6 aydır görüşmek istediği Şengül Selük’ün (44) teklifini kabul etmemesi üzerine yüzüne kezzap atarak kaçtı.

        AĞIR YARALI OLARAK HASTANEYE KALDIRILDI

        DHA'daki habere göre çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri Selük'ü ağır yaralı olarak hastaneye götürdü.

        İKİ GÖZÜNDE GÖRME KAYBI OLUŞTU

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        Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınan Şengül Selük'ün iki gözünde de görme kaybı oluştuğu öğrenildi. Polis ekipleri ise şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

        ŞÜPHELİNİN KİMLİĞİ BELİRLENDİ

        Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri bölgedeki güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Şüphelinin kimliği tespit edildikten sonra yakalamak için çalışma başlatıldı.

        "BABAM YAŞINDASIN" DİYEREK REDDETTİ

        Saldırgan ise 26 Şubat'ta Düzce'de yakalandıktan sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şengül Selük ifadesinde, Şaban Kement'i tanımadığını yaklaşık 6 aydır kendisini takip ettiğini, "Babam yaşındasın" peşimi bırak diyerek görüşme teklifini reddettiğini söyledi.

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        "KADININ FERYADINA UYANDIK"

        Mahalle sakini Bektaş Yıldırım, “O saatlerde işe gidiyorduk. Sesini duydum. Balkona çıktığımda tellerin oradan tutmuştu, bağırıyordu. 'Gözüme birisi bir şeyler attı, gözüm yanıyor' diye feryat ediyor, bağırıyordu. Sonra aşağı indim. Birkaç komşu da gelmişti. Gördük perişan haldeydi. Ondan sonra polisi, ambulansı aradılar. Ben işe gittim. Hastaneye kaldırmışlar bildiğimiz bu kadar. Kimin attığını bilmiyoruz, görmedik. Sadece attıktan sonra olaydan sonra onun feryadına uyandık. Polis kamerası olan evlere girdi, kameradan baktı" dedi.

        "SAKLANDI, YÜZÜNE ATTI"

        Yan binada oturan Emine Koşar, "Çocuğum eşimle beraber işe gidiyordu. Ama benim eşim önden gitmişti. O arkadan gitmiş. Kız çok iyiydi. İşine gider gelirdi. O adam gelmiş saklamış şuraya oradan da yüzüne doğru serpmiş. Allah sorsun hesabını ben ne diyeyim" dedi.

        Yine mahalle sakini Ramazan Durgut ise, Beylikdüzü’ndeki bir tekstil firmasında çalışan Şengül Selük’ün yüzünün yanı sıra vücudunun tamamen yandığını, komşuların kadını araç ile Esenyurt Devlet Hastanesi’ne kaldırdıklarını anlattı.

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        #istanbul
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