Erik attı diye kovalanan çocuğu başka araç ezdi!

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde kendisini kovalayan servis aracından kaçan çocuk, aniden yola fırlaması sonucu panelvan aracın altında kaldı. Dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Cumhuriyet Mahallesi 1328. Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, sokakta oyun oynayan çocukların birbirlerine attıkları erik, yoldan geçen işçi servisine isabet etti. Sinirlenen sürücü, aracıyla çocukları kovalamaya başladı.

Bu sırada yola aniden fırlayan 12 yaşındaki B.K., ara sokaktan dönüş yapmak isteyen İ.T. yönetimindeki 34 DH 2298 plakalı panelvan araca çarparak düştü. Çocuğu fark etmeyen sürücü, B.K.'nin üzerinden geçti.

Çevredeki vatandaşların haber vermesinin ardından olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Vatandaşlar aracı kaldırarak çocuğu aracın altından çıkardı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından B.K., Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan çocuğun hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.